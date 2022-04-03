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梅德斯通皇家骑警寻求公众帮助寻找失踪男子

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Mar 27, 2022

梅德斯通皇家骑警正在请求公众帮助寻找一名失踪的 52 岁男子，他于周五下午在萨省北巴特尔福德地区失踪。

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迪伦莱斯利威廉霍夫曼被他的家人报告失踪。加拿大皇家骑警发布的一份新闻稿称，霍夫曼的健康问题可能使他显得迷失方向或困惑。

霍夫曼最后一次露面是在周五下午 2 点 30 分，在北贝特尔福德北部 102 Street B 的 900 街区的一家企业。

霍夫曼有蓝色的眼睛，棕色的短发，中等身材，左肩上有一个小蝙蝠侠纹身。他失踪前身穿一件没有冬季衬里的黑灰色夹克、黑色裤子、工作靴和黑色无边帽。

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霍夫曼来自萨省佩顿，但调查人员认为他可能在北贝特尔福德地区。

任何找到霍夫曼或知道他下落信息的人，请致电 306-893-4800 联系梅德斯通皇家骑警或致电 306-446-1720 联系北贝特尔福德皇家骑警。

点击播放视频：“多伦多团结起来帮助寻找失踪的 26 岁艺术家和 DJ”

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