梅德斯通皇家骑警正在请求公众帮助寻找一名失踪的 52 岁男子，他于周五下午在萨省北巴特尔福德地区失踪。

阅读更多：温尼伯警方称，74 岁痴呆症患者已安全找到

迪伦莱斯利威廉霍夫曼被他的家人报告失踪。加拿大皇家骑警发布的一份新闻稿称，霍夫曼的健康问题可能使他显得迷失方向或困惑。

霍夫曼最后一次露面是在周五下午 2 点 30 分，在北贝特尔福德北部 102 Street B 的 900 街区的一家企业。

霍夫曼有蓝色的眼睛，棕色的短发，中等身材，左肩上有一个小蝙蝠侠纹身。他失踪前身穿一件没有冬季衬里的黑灰色夹克、黑色裤子、工作靴和黑色无边帽。

故事在广告下方继续

阅读更多：为卑诗省签发的逮捕令爸爸带着女儿失踪，自一月份以来就没有见过

霍夫曼来自萨省佩顿，但调查人员认为他可能在北贝特尔福德地区。

任何找到霍夫曼或知道他下落信息的人，请致电 306-893-4800 联系梅德斯通皇家骑警或致电 306-446-1720 联系北贝特尔福德皇家骑警。

点击播放视频：“多伦多团结起来帮助寻找失踪的 26 岁艺术家和 DJ”

1/5

未售出的笔记本电脑几乎一无所有

蕾哈娜买下比佛利山庄的房子：这房子很漂亮