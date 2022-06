牛饲料非蛋白氮 市场增长：到 2028 年的全球行业分析、规模、份额、趋势和预测

牛饲料非蛋白氮 市场 报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

牛饲料非蛋白氮 报告包含最新的市场信息,公司可以利用这些信息深入分析该行业和未来趋势。借助 牛饲料非蛋白氮 报告中提供的全球市场数据,国际业务更容易获得全球视野。通过从竞争对手的营销策略中获得灵感,企业可以制定创新的想法和引人注目的销售目标,从而使他们获得超越竞争对手的竞争优势。因此,牛饲料非蛋白氮 市场报告是增加业务活动、完成定性工作和提高利润的不可或缺的模型。

研究中介绍的主要参与者列表包括市场概述、业务战略、财务、发展活动、市场份额和 SWOT 分析:

ADM Animal Nutrition, Yara, Antonio Tarazona., Alltech., Fertiberia, S.A., Kemin Industries, Inc., CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., GROUP DF, OCI NV, EuroChem, SABIC, Orica Limited, URALCHEM JSC, IFFCO、Qatar Fertilizer Company、Koch Fertilizer, LLC、Haldor Topsoe A/S、Trammo, Inc.、OCI Nitrogen、MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC、Praxair Technology, Inc. 和 Linde plc

牛饲料非蛋白氮 市场洞察:

在 2021 年至 2028 年的预测期内,牛饲料非蛋白氮市场预计将以 4.60% 的复合年增长率增长。饲料添加剂行业的显着增长是推动牛饲料非蛋白氮中微量矿物质增长的主要因素市场在 2021-2028 年的预测期内。

非蛋白质氮通常用于动物营养,它有助于指代氨和尿素等成分,它们不是蛋白质,但可以通过微生物转化为蛋白质。制造商正在增加对研发活动的投资,以开发新的蛋白质来源,这将拓宽饲料行业中非蛋白氮的机会。被广泛使用的最常见类型的非蛋白质氮被称为尿素。

主要细分市场:

全球牛饲料非蛋白氮市场,按类型(尿素,氨,其他),形式(干,液体,颗粒),国家(美国,加拿大,墨西哥,德国,波兰,爱尔兰,意大利,英国,法国,西班牙,荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、新西兰、越南、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、智利、南美洲其他地区、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、科威特、南非、中东其他地区和非洲)行业趋势和到 2028 年的预测

