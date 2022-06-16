手术器械跟踪系统市场概述、成本结构分析、增长机会和到 2028 年的预测

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

据 估计，手术器械跟踪系统市场将在预测期内迅速增长。由于需要削减成本和提高效率，跟踪系统在医疗保健提供者中变得越来越流行。更强大的库存和资产管理方法将有助于实现这一目标。最终用户关心的是防止重要资产丢失并确保工作流程顺利进行。手术器械监控系统通过自动化医疗设备识别（包括工具），更容易遵守 FDA 新的唯一设备识别 (UDI) 跟踪标准。随着 UDI 涵盖的设备数量持续增长，预计对能够实现合规性的解决方案（例如手术工具跟踪系统）的需求将会增加。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年手术器械跟踪系统市场价值为 2.03 亿美元，预计到 2029 年将达到 5.67 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 13.7%。市场报告策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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竞争格局和手术器械跟踪系统市场份额分析

手术器械跟踪系统市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对手术器械跟踪系统市场的关注有关。

在手术器械跟踪系统市场上运营的一些主要参与者是：

Fortive 公司（美国）

材料管理微系统（美国）

Haldor Advanced Technologies（美国）

BD（美国）

Getinge AB（瑞典）

STERIS（美国）

斯坦利医疗保健（美国）

移动方面（美国）

Integra LifeSciences（美国）

Xerafy Singapore Pte Ltd.（新加坡）

B. Braun Melsungen AG（德国）

SpaTrack 医疗有限公司（英国）

斯坎兰国际（美国）

凯斯医疗（美国）

ASANUS Medizintechnik GmbH（德国）

Infor（美国）

Vizinex RFID（美国）

ScanCARE Pty Ltd.（美国）

TGX 医疗系统（美国）

Censis Technologies, Inc.（美国）

微系统（德国）

全球手术器械跟踪系统市场 定义

为了满足医护人员的专业需求并提高患者护理质量，手术器械跟踪系统用于监控手术过程各个阶段的库存。它们确保对相关仪器的实时访问，这有助于减少案件延误、提高操作安全性、简化困难的工作并有效地管理工作流程。他们还可以为故障设备提供详细的负载日志，并为您提供有关使用趋势的大量信息。

手术器械跟踪系统市场动态

驱动程序

满足 FDA 独特设备识别要求的需求不断增加

美国 FDA（食品和药物管理局）提议的 UDI（唯一设备识别）法规预计将推动手术工具监控系统市场向前发展。UDI 指南要求手术器械的贴标商（制造商、再加工商、规范开发商、再包装商和再贴标商）在单个器械级别使用直接标记。

接受外科手术的人数增加

手术工具处理错误会导致更高的手术时间和费用，并增加手术感染、围手术期发病率和 RSI 发作的风险。加上接受外科手术的人数不断增加，这是推动医院需要手术工具跟踪系统以提高手术护理安全性的关键原因之一。

此外，心血管疾病、癌症、关节炎和 肥胖等慢性疾病的患病率不断上升， 加上老年人口数量的增加，将成为影响手术器械跟踪系统市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和可支配收入水平的提高是主要市场驱动因素，将进一步推动手术器械跟踪系统市场的增长。此外，越来越重视更好的患者护理和库存管理正在推动市场的增长率。

机会

医疗保健支出水平不断增长

不断增长的医疗保健支出和不断增加的医疗保健基础设施可能会为这些经济体的市场参与者提供增长机会。

此外，制造商越来越关注先进技术的采用和新兴市场数量的增加，将在预测期内进一步为手术器械跟踪系统市场的增长提供有利机会。

限制/挑战全球手术器械跟踪系统市场

系统成本高，投资周期长

手术工具监控系统需要大量前期投资，包括应用软件、硬件、标签、中间件，以及将条形码/RFID 框架与遗留系统连接的费用、维护服务、咨询费用和员工培训。尽管标签和阅读器的成本已显着降低，但实施需要额外服务器、数据库和中间件的自动跟踪系统（如 RFID）的成本却在不断增加。

另一方面，缺乏熟练的专业人员将挑战手术器械跟踪系统市场。此外，COVID-19 对供应链的影响和人们的低意识将在 2022-2029 年的预测期内起到抑制作用并进一步阻碍市场的增长率。

这份手术器械跟踪系统市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关手术器械跟踪系统市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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COVID-19 对手术器械跟踪系统市场的影响

COVID-19 于 2019 年 12 月在中国武汉开始，此后迅速在全球范围内扩展。在确诊病例和报告死亡人数方面，美国、印度、巴西、俄罗斯、法国、英国、土耳其、意大利和西班牙是受灾最严重的国家。COVID-19 大流行对手术器械跟踪市场产生了重大影响。根据 Censis Technologies, Inc 2020 年的一项研究，由于大流行，许多择期手术被推迟。然而，当他们重新开放时，手术室和技术人员在继续围绕 COVID 进行操作时面临大量积压。随着无菌供应处理和设备短缺成为问题，这表明有效的手术工具跟踪系统的必要性。

最近的发展

2020 年 7 月，Vizinex RFID 宣布推出灵活的 6012 和灵活的 6027 RFID 标签，提供安装灵活性。两种 RFID 标签都具有通用性、弹性和 IP67 等级，非常适合跟踪室内环境中的各种资产。RFID 标签使工厂、医院、数据中心和办公室的资产跟踪变得简单且具有成本效益。

全球手术器械跟踪系统市场范围

手术器械跟踪系统市场根据类型、组件、技术、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

专业网站

多站点

根据类型，手术器械跟踪系统市场分为专业站点和多站点。到 2021 年，多站点部分预计将主导手术器械跟踪系统市场，因为这些跟踪系统覆盖了医院的大部分区域，确保所有基本器械按时交付并提高患者安全性。

零件

硬件

软件

服务

在组件的基础上，手术器械跟踪系统市场分为硬件、软件和服务。由于技术发展的进步，预计软件部分将在 2021 年主导手术器械跟踪系统市场。

技术

条码追踪

射频识别 (RFID)

电子追踪

其他

在技​​术的基础上，手术器械跟踪系统市场分为条形码跟踪、射频识别 (RFID)、电子跟踪等。到 2021 年，射频识别 (RFID) 部分预计将主导手术器械跟踪系统市场，因为它具有更大的内存和检测范围，以及检测非常小的手术器械的能力。

最终用户

医院

门诊手术中心

研究中心

诊所

其他

根据最终用户，手术器械跟踪系统市场细分为医院、门诊手术中心、研究中心、诊所等。到 2021 年，医院部分预计将主导手术器械跟踪系统市场，因为医院在工作周期（包括手术、存储、手术后和消毒操作等）中采用手术监测工具的比例更高。

分销渠道

直接招标

第三方经销商

根据分销渠道，手术器械跟踪系统市场分为直接招标和第三方分销商。到 2021 年，预计直接招标部分将主导手术器械跟踪系统市场，因为手术器械跟踪软件在医院广泛使用，因此需要采用具有成本效益的策略。

手术器械跟踪系统市场区域分析/见解

分析了手术器械跟踪系统市场，并按上述国家、类型、组件、技术、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。

手术器械跟踪系统市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健基础设施的改善和该地区可支配收入水平的提高，亚太地区在手术器械跟踪系统市场上占据主导地位。此外，技术先进的软件和硬件解决方案开发的兴起将推动该地区市场的增长率。

由于该地区医疗保健部门越来越多地采用手术器械跟踪技术，预计北美将在预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

手术器械跟踪系统市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、手术器械跟踪系统市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其对手术器械跟踪系统市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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