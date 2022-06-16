到 2028 年 COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的生物标志物市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

生物标志物 市场，按类型（安全生物标志物、功效生物标志物、验证生物标志物）、产品（消耗品、服务、软件、生长激素疗法）、机制（遗传、表观遗传、蛋白质组学、脂质组学和其他机制）、应用（诊断开发、药物发现与发展、个性化医疗、疾病风险评估、其他）、疾病适应症（癌症、心血管疾病、神经系统疾病、免疫系统疾病、其他）——行业趋势和到 2029 年的预测

市场分析和规模

生物标志物是一种生物分子或基因，用于有效和精确地评估药物反应、致病过程和生物过程。生物标志物是在血液、其他体液和组织中发现的分子。它们也被称为分子标记或特征分子。生物标志物通常用于评估身体对某种疾病或病症的某种治疗的反应。它们帮助医疗专业人员做出更好的临床决策并诊断患者的健康状况。在治疗开发过程中使用生物标志物作为替代终点已获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的批准。

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Data Bridge Market Research 分析称，2021 年生物标志物市场规模为 124 亿美元，到 2029 年将飙升至 343.9 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 13.6%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

竞争格局和生物标志物市场份额分析

生物标志物市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对生物标志物市场的关注有关。

在生物标志物市场运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（美国）

赛默飞世尔科技公司（美国）

雅培（美国）

凯根（德国）

PerkinElmer, Inc.（美国）

默克（德国）

Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）

Enzo Biochem, Inc.（美国）

Charles River Laboratories International, Inc.（美国）

Eurofins Scientific（卢森堡）

安捷伦科技公司（美国）

用户（美国）

西门子（美国）

Epigenomics AG（德国）

通用电气（美国）

市场定义

生物标志物（也称为特征分子或分子标志物）基本上用于检查身体对任何病症或疾病的治疗的反应，并协助检查器官功能和其他健康状况。这些在成像技术中发挥着至关重要的作用，为 肿瘤 肿瘤和其他问题提供清晰的成像。

生物标志物市场动态

驱动程序

随着人口的增加， 患者人数不断增加

对非侵入性癌症诊断的需求不断增长是推动生物标志物市场向前发展的主要因素之一。此外，癌症患者和研究项目数量的增加以及不健康的生活方式和心血管问题和糖尿病等慢性疾病的增加都有助于市场的整体增长。

越来越多的 CRO

新兴国家临床试验的低成本、癌症患病率的增加以及新的研究计划预计将在预测期内加速生物标志物市场的增长。另一方面，使用微创技术识别癌症等疾病代表了一个机会，将在 2022 年至 2029 年的预测期内开始生物标志物市场的萌芽。

伴随诊断越来越重要

由于全球癌症患病率上升、生物标志物研究的资金和拨款增加以及产品的持续改进等原因，预计生物标志物市场将会增长。

机会

各国政府也在整个欧洲推广生物标志物技术，这正在增加对生物标志物研究的资助。因此，研发活动的增加可能会在未来几年推动欧洲生物标志物技术市场的发展。此外，在药物开发和基因组图谱研究中越来越多地使用生物标志物技术以及对定制药物的日益增长的倾向正在推动欧洲生物标志物技术市场。

限制/挑战

然而，高投资要求、高治疗成本和昂贵的设备资本支出等障碍预计会阻碍市场扩张，样本采集的技术挑战和缺乏适当的报销也是如此。

这份 生物标志物市场 报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关生物标志物市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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COVID-19 对生物标志物市场的影响

COVID-19 的爆发在几乎所有行业中造成了广泛的破坏。在其领域，医疗保健行业也受到了无与伦比的影响。然而，生物标志物行业的情况并非如此，因为生物标志物对于开发慢性护理药物至关重要，而政府和制药公司将在该领域进行大量投资，从而抑制市场增长。已经进行了各种研究，并发现生物标志物在诊断和治疗 COVID-19 中具有重要作用。

最近的发展

2022 年 2 月，雅培（Abbott）实验室发布了 Lingo，这是一款消费者生物可穿戴设备，可以跟踪重要的身体信号，帮助消费者更好地了解和改善他们的整体健康状况。它可以让生物黑客使用连续的数据流，而不是定期的手指刺测试、尿液样本和呼吸读数。

OncoDNA 是一家基因组和预后业务公司，于 2022 年 2 月发布了 OncoDEEP 试剂盒。该试剂盒提供了完整的工作流程解决方案，使具有 NGS 能力的实验室能够进行彻底的生物标志物测试、执行高级数据分析，并协助肿瘤学家提供最有效和定制的为他们的病人提供癌症治疗。

欧洲生物标志物市场范围

生物标志物市场根据类型、产品、疾病适应症、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

消耗品

服务

软件

类型

安全生物标志物

功效生物标志物

预测性生物标志物

替代生物标志物

药效学生物标志物

预后生物标志物

验证生物标志物

应用

诊断

药物发现和开发

个性化医疗

疾病风险评估

其他应用

疾病适应症

按测试类型划分的癌症 实体 活检 液体活检

传染性疾病

免疫疾病

神经系统疾病

心血管疾病

其他疾病适应症

生物标志物市场区域分析/见解

如上所述，分析生物标志物市场，并按国家、类型、产品、疾病适应症、应用和最终用户提供市场规模洞察力和趋势。

生物标志物市场报告涵盖的国家是德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其和欧洲其他欧洲国家。

由于该国拥有高质量的医疗保健系统和高癌症患病率，德国在市场上占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

生物标志物市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、生物标志物市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对生物标志物市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。



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