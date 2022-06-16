到 2028 年 COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的临床围产期软件市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

在 2019-2026 年的预测期内，全球临床围产期软件市场预计将以 7.68% 的复合年增长率增长。预计这将导致估计市场价值从 2018 年的 1.8991 亿美元上升到 2026 年的预计价值 3.4327 亿美元。市场价值的上升可归因于对孕妇健康和胎儿。

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全球临床围产期软件市场按产品（独立软件、集成软件）、服务（实施、支持和维护、培训、定制、在线资源）、部署模型（本地、基于云）、应用程序（胎儿监护仪数据服务、工作流管理、患者文档）、最终用户（医院和诊所、妇产科诊所）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和到 2026 年的预测

竞争分析：

全球临床围产期软件市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩展、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的临床围产期软件市场的市场份额。

主要市场竞争对手：

目前在临床围产期软件市场上工作的主要竞争对手很少有 Huntleigh Healthcare Limited、GENERAL ELECTRIC COMPANY、Koninklijke Philips NV、Medical Information Technology, Inc.、K2 Medical Systems Ltd.、Cerner Corporation、Cognitive Medical Systems、iSalus Healthcare、AS Software Inc.、MEDNAX Services, Inc.、Edan Instruments, Inc.、Clinical Computer Systems, Inc.、PeriGen, Inc.、QIAGEN 和 Illumina, Inc.

市场定义：

临床产前软件是一种技术软件服务，可为医生和患者（即（孕妇））提供有关其医疗保健以及胎儿健康的信息。该软件可用于收集有关怀孕期间可能出现或不出现的并发症或复杂性的预防信息。

市场驱动力

临床围产期应用软件服务的进步和发展预计将对市场的增长产生积极影响

由于其应用带来的工作效率和操作简便性，医疗保健 IT 服务的采用率很高，预计这一因素将推动市场的增长

市场限制

采用和集成这些软件产品需要大量资金和投资，预计这一因素将抑制市场的增长

专业人员和医生缺乏知识和技能，导致软件操作出现并发症和复杂性，预计这一因素将抑制市场增长

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细分：全球临床围产期软件市场

按产品

独立软件

集成软件

按服务

执行

支持与维护

训练

定制

在线资源

按部署模型

本地

基于云的

按应用

胎儿监护仪数据服务

工作流程管理

患者文档

由最终用户

医院和诊所

产科诊所

按地理

市场的主要发展：

2018 年 1 月，Clinical Computer Systems, Inc. 宣布推出“OBIX 即服务”，为用户提供灵活且具有成本效益的围产期软件系统。该服务将托管在云上，并作为基于云的服务部署给各种最终用户，从而减少安装服务器基础设施以使用和集成 OBIX 围产期数据系统的需要。

2016 年 6 月，Clinical Computer Systems, Inc. 宣布与 Medical Information Technology, Inc. 合作，在其“OBIX 围产期数据系统”和“MEDITECH EHR”之间创建一个集成系统。更新软件服务将在 OBIX 的 7.3 版本以及 MEDITECH 的 6.15、6.16 和任何其他提议的未来版本中提供。该集成系统将向医疗保健提供者提供患者的综合信息，并有助于各种医疗保健设施的工作流程管理。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球临床围产期软件市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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