到 2028 年，COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的呼吸护理设备市场影响

市场分析和洞察:全球呼吸护理设备市场

呼吸护理设备市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 8.1% 的复合年增长率增长,预计将达到 10.37 美元到 2028 年将达到 10 亿美元。越来越多的临床试验将有助于促进医疗保健分析测试服务市场的增长。呼吸系统疾病的日益流行 和对先进便携式设备的需求正在加速 呼吸护理设备市场的增长。

主要玩家:-

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fisher & Paykel Healthcare Limited., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Getinge AB., Inogen, Inc., Masimo., Medtronic, Koninklijke Philips NV, ResMed, VYAIRE., 3B Medical Inc., Airon Corporation, alpha追踪医疗系统、APEX MEDICAL CORP.、Besco Medical、Bio-Med Devices、BPL Medical Technologies、CAIRE Inc.、Teleflex Incorporated、Nonin.、Precision Medical, Inc.、Servona GmbH、Flight-Medical Innovations Ltd.、CONTEC MEDICAL SYSTEMS有限公司等国内和全球参与者。

竞争格局和呼吸护理设备市场份额分析

呼吸护理设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的呼吸护理设备市场有关。

呼吸护理设备是指用于对心肺异常患者进行诊断、管理、护理、控制、治疗和评估的医疗设备。这些用于退行性肺病,包括哮喘、肺气肿、慢性支气管炎、慢性和急性呼吸道疾病。

慢性肺阻塞性疾病患者数量的增加是呼吸护理设备市场的主要驱动因素之一。由于吸烟、车辆烟雾排放和工业化,全球人口中的呼吸系统疾病病例正在增加,这增加了对呼吸护理设备的需求。城市化和污染以及人们不断变化的环境和生活方式影响着市场,早产的发生率越来越高。此外,老年人数量的增加以及等待批准的大量产品的存在影响了呼吸护理设备市场。此外,

另一方面,对设备的过度征税和与新生儿治疗设备相关的风险是预计阻碍市场增长的因素。在 2021-2028 年的预测期内,人们对这些设备缺乏认识是挑战呼吸护理设备市场的一个因素。

这份呼吸护理设备市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

呼吸护理设备市场范围和市场规模

呼吸护理设备市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在产品的基础上,呼吸护理设备市场分为治疗设备、监测设备、耗材和配件。治疗设备进一步细分为气道正压 (PAP) 设备、面罩、呼吸机、雾化器、加湿器、氧气浓缩器、吸入器、可重复使用的复苏器、一氧化氮输送装置、二氧化碳分析仪、气体分析仪和氧气罩。气道正压 (PAP) 装置进一步细分为持续气道正压 (CPAP) 装置、自动气道正压 (APAP) 装置和双水平气道正压 (BPAP) 装置。口罩进一步细分为鼻罩、全面罩、鼻枕式口罩和口腔口罩。呼吸机进一步细分为成人呼吸机和婴儿/新生儿呼吸机。氧气浓缩器进一步细分为固定氧气浓缩器和便携式氧气浓缩器。吸入器进一步细分为干粉吸入器、计量吸入器和软雾吸入器。可重复使用的复苏器进一步细分为成人复苏器和婴儿/新生儿复苏器。监测设备进一步细分为脉搏血氧仪和诊断设备。脉搏血氧仪进一步细分为儿科脉搏血氧仪、腕戴式脉搏血氧仪、手持式血氧仪、指尖脉搏血氧仪和台式/床边脉搏血氧仪。诊断设备进一步细分为肺活量计、多导睡眠图 (PSG) 设备和峰值流量计。耗材和配件进一步细分为一次性复苏器、气管切开插管、鼻插管、

根据最终用户,呼吸护理设备市场分为医院和家庭护理机构。

目录-快照



– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

第 7 章公司概况和行业关键数据商业

第 8 章行业制造成本分析

第 9 章营销渠道、分销商和客户

第 10 章市场动态

第 11 章行业预测

第 12 章研究结果和结论

第 13 章方法和数据源

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

呼吸护理设备市场还为您提供详细的市场分析,包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、呼吸护理设备市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对呼吸护理设备市场的影响。数据可用于 2010-2019 年的历史时期。

