到 2028 年，COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 25.3% 的复合年增长率增长，预计到 2029 年将从 2021 年的 10.0183 亿美元达到 57.5644 亿美元。慢性病的高患病率和为其有效应用而增加的研发活动可能是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

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参与全球循环肿瘤细胞（CTC）液体活检市场的主要公司有 Eurofins Genomics（Eurofins Scientific 的子公司）、MDx Health、Guardant Health、IMMUCOR、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Menarini Silicon Biosystems、QIAGEN、 Exact Sciences Corporation、Myriad Genetics, Inc.、LungLife AI, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Illumina, Inc.、Natera Inc.、ExoDx（Bio-Techne Corporation 的子公司）、Biocept, Inc.、F . Hoffman-La Roche Ltd.、FOUNDATION MEDICINE, INC.、Lucence Health, Inc.、Inivata Ltd、Biolidics Limited、Vortex Biosciences 等。

竞争格局和全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检份额分析

循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度、和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的循环肿瘤细胞（CTC）液体活检市场相关。

例如，

2021 年 11 月，Myriad Genetics, Inc. 宣布已在圣安东尼奥乳腺癌研讨会上展示了数据，并强调了基因检测在乳腺癌治疗中的价值。这将有助于公司推进新产品在市场上的推出。

2021 年 2 月，美纳里尼硅生物系统公司宣布推出用于手动富集和染色循环肿瘤细胞的 CellMag 产品线。这有助于该公司增加其产品线。

市场参与者的合作、合资企业和其他策略正在增强公司在循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场中的市场，这也为组织改进其循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检产品提供了好处市场。

液体活检是一种非侵入性血液检查，可检测从原发性肿瘤和转移部位释放到血液中的循环肿瘤细胞和肿瘤 DNA 片段。它是外科活检程序的一种简单而精确的替代方法，使外科医生能够在非常早期的阶段发现癌症。

循环肿瘤细胞是一种罕见的细胞亚群，其功能是转移的种子。它存在于已发展为实体瘤的患者的血液中。循环肿瘤细胞的测试可以检测和量化癌症患者血液中的肿瘤细胞。循环肿瘤细胞 (CTC) 存在的各种类型的生物表型包括干细胞样或混合、间充质或上皮。这些表型以非常少量的形式存在于血液中。因此，它们的检测需要一个隔离富集阶段。之后，进行第二阶段的检测。

由于其疗效，循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检的需求不断增长，癌症的高发病率是推动预测期内循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场需求的主要驱动力。然而，监管和报销方案不明确、技术人员短缺正在抑制预测期内循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场的增长。

全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场报告详细介绍了市场份额、新发展以及国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情况，请联系我们获取分析师简介。我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案，以实现您的预​​期目标。

全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场范围和市场规模

全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场根据技术、应用和最终用户分为三个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在技​​术的基础上，全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场细分为 CTC 检测方法、CTC 富集方法、离体阳性选择、基于分子 (RNA) 的技术、功能性体外细胞侵袭试验、异种移植方法、微芯片、单螺旋微通道、阴性选择和免疫细胞化学技术 到 2021 年，CTC 检测方法领域预计将主导市场，因为该技术在学术界和研究中心越来越多地用于液体活检测试。

根据应用，全球循环肿瘤细胞（CTC）液体活检市场细分为癌症干细胞研究、多染色体异常等。由于癌症早期诊断和治疗的需求不断增加，预计 2021 年癌症干细胞研究领域将主导市场。

根据最终用户，全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场细分为研究和学术机构、参考实验室以及医院和医师实验室。到 2021 年，预计学术和研究机构部分将主导市场，因为研究和学术机构在加速与液体活检相关的各种治疗领域的研发方面发挥着至关重要的作用。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场国家水平分析

分析全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场，并按国家、技术、应用和最终用户提供市场规模信息。

全球循环肿瘤细胞（CTC）液体活检市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、土耳其、瑞士、荷兰、匈牙利、奥地利、挪威、爱尔兰、立陶宛、欧洲其他地区、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC) 巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、科威特以及中东和非洲其他地区的中东和非洲 (MEA)。

由于癌症患者人数的增加和市场上主要参与者的存在，美国在北美地区主导了全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检。然而，由于德国存在未开发的机会以及德国老年人口的增长，德国在欧洲地区的循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场上占据主导地位。此外，由于对癌症等疾病的早期诊断和治疗意识的提高以及医疗保健支出的增加，导致诊断率提高，中国在亚太地区的循环肿瘤细胞（CTC）液体活检市场中占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

技术发展和公私资金正在为全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场创造机会

全球循环肿瘤细胞 (CTC) 液体活检市场还为您提供针对每个国家特定行业增长的详细市场分析，包括伤口清创设备销售、市场进步的影响、监管情景的变化及其对循环肿瘤细胞的支持 ( CTC) 液体活检市场。数据可用于 2011 年至 2019 年的历史时期。

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