到 2028 年，COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的智能温度计市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。



全球智能温度计市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 4.5956 亿美元，在上述预测期内以 7.80% 的复合年增长率增长。医生和患者对与使用智能温度计相关的好处的认识不断提高，这直接影响了 全球智能温度计市场的增长。

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智能温度计市场报告中涵盖的主要参与者是 Electronic Temperature Instruments Ltd.、Kinsa Inc.、Swaive Corporation、Testo SE & Co. KGaA、Williams-Sonoma Inc.、4MD Medical Solutions、A&D COMPANY LIMITED、Opto Circuits（印度） Limited、Exergen Corporation、Microlife Corporation、RADIANT INNOVATION INC.、Geratherm Medical AG 等

智能温度计市场范围和市场规模

智能温度计市场根据产品类型、应用和连接性进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据产品类型，智能温度计市场分为无汞温度计和汞基温度计。无汞温度计进一步细分为数字温度计和红外辐射温度计。

根据应用，智能温度计市场细分为医疗、工业和食品。

智能温度计市场也根据包括无线和蓝牙在内的连接性进行细分。

智能温度计是一种通过蓝牙和无线连接与智能手机同步来帮助跟踪发烧及其症状的设备。该装置便于监测和记录温度。智能温度计也用于厨房，以确保烹饪肉类和其他食物时的温度合适。

人口对温度测量设备的需求增加将增加市场需求。瑞星专注于健康、食品、汽车、实验室等领域的快速测温设备，也将加速市场增长。预计人口向医疗保健意识的转变也将推动市场。需要精确测量的医疗条件数量的增加以及诊所和实验室越来越多地采用智能温度计，为智能温度计市场带来了机遇。

对智能温度计缺乏认识是智能温度计市场的一个挑战因素。在 2021-2028 年的预测期内，更高的成本和技术缺陷限制了全球智能温度计市场的增长。

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这份智能温度计市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关数据桥市场研究智能温度计市场的更多信息，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

智能温度计市场国家层面分析

分析了智能温度计市场，并按国家、产品类型、应用、连接性提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

智能温度计市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于与测量和监测温度相关的技术的进步，北美在智能温度计市场上占据主导地位，预计将推动智能温度计市场的增长。预计到 2024 年底，亚太地区将出现强劲增长。此外，快速城市化和可支配收入增加预计将推动亚太地区智能温度计市场的增长。

智能温度计市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

智能体温计市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、智能体温计市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对智能温度计市场。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

主要玩家：-

智能温度计市场报告中涵盖的主要参与者是 Electronic Temperature Instruments Ltd.、Kinsa Inc.、Swaive Corporation、Testo SE & Co. KGaA、Williams-Sonoma Inc.、4MD Medical Solutions、A&D COMPANY LIMITED、Opto Circuits（印度） Limited, Exergen Corporation, Microlife Corporation, RADIANT INNOVATION INC., Geratherm Medical AG, Terumo Corporation, CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD., Welch Allyn, OMRON Corporation, Resideo Technologies, Inc., Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Thermo Fisher Scientific, Inc.、Neptune Wellness Solutions Inc.、Briggs Healthcare、Exergen Corporation 和 iWEECARE Co., Ltd. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。

例如，

2020 年 4 月，iWEECARE Co., Ltd. 提供基于云的持续远程温度监测系统，并允许用户在检测到异常体温时收到警报。一个邮票大小的软贴片，仅重 3 克，每次充电可持续 36 小时，可以通过蓝牙低功耗将温度数据传输到 iWEECARE 的移动应用程序及其云仪表板。它允许一对多的集中跟踪并协助及时就医。贴片用于收集患者的体温，并通过使用蓝牙或无线介质收集数据。这一发展帮助公司创造了更多的收入。

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