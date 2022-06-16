到 2028 年，COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的品牌仿制药市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年品牌仿制药市场价值 2923 亿美元，预计到 2029 年将达到 5422.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.03%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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主要玩家：-

雅培（美国）、艾尔建（爱尔兰）、默克公司（美国）、辉瑞公司（美国）、葛兰素史克公司（英国）、雅培（美国）、F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士） , Mylan NV (美国), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (耶路撒冷), Sanofi (法国), Novartis AG (瑞士), Bayer AG (德国), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (孟买), Aurobindo Pharma (海得拉巴), Lupin (孟买）、阿斯利康（英国）、强生私人有限公司（美国）、Zydus Cadila（艾哈迈达巴德）、雷迪博士实验室有限公司（海得拉巴）和 Apotex Inc.（加拿大）等。

竞争格局和品牌仿制药市场份额分析

品牌仿制药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对品牌仿制药市场的关注有关。

市场分析和规模

近年来，全球品牌仿制药市场的需求大幅增长。与许可、制造和销售相关的几个内在和外在动态是制药行业的特征。专利原则在制药行业非常有价值。授予特定实体专利的药物授予该实体在制药行业销售产品的合法权利。此外，制药公司可以通过为其产品申请专利来避免因市场上存在多个竞争对手而受到损害。

市场定义

品牌仿制药是在市场上以不同品牌名称重新发布的药物或药物。这些以较低的成本重新发布，即使药物保持不变，形状、大小、颜色和味道也可能不同。这是由于药物或药物的专利已过期。可用于治疗高血压、糖尿病、背痛、甲状腺和关节炎等疾病的药物会以更便宜的价格重新上市，以留在市场上并在竞争中生存。然而，重要的是要强调，尽管药物的重新释放发生了变化，但质量保持不变。药物将完成的功能不会以任何方式受到损害。

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 百万美元收入，单位数量，美元定价 涵盖的细分市场 产品类型（增值品牌仿制药、商品名仿制药）、治疗应用（肿瘤学、心血管疾病、糖尿病、神经病学、胃肠道疾病、皮肤病学、镇痛药和抗炎药、其他）、药物类别（烷基化剂、抗代谢药、激素, 降压药, 降脂药, 抗抑郁药, 抗精神病药, 抗癫痫药, 其他), 消费类型(口服, 肠外, 外用, 其他), 分销渠道(医院药店, 零售药店, 网上药店, 其他) 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东的一部分和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。 涵盖的市场参与者 雅培（美国）、艾尔建（爱尔兰）、默克公司（美国）、辉瑞公司（美国）、葛兰素史克公司（英国）、雅培（美国）、F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士） , Mylan NV (美国), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (耶路撒冷), Sanofi (法国), Novartis AG (瑞士), Bayer AG (德国), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (孟买), Aurobindo Pharma (海得拉巴), Lupin ( Mumbai)、AstraZeneca（英国）、Johnson & Johnson Private Limited（美国）、Zydus Cadila（艾哈迈达巴德）、Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.（海得拉巴）、Apotex Inc.（加拿大）

品牌仿制药市场动态

驱动程序

慢性病患病率上升将推动市场增长率

在预测期内，慢性病和急性病患病率的上升将推动品牌仿制药市场的增长率。随着 癌症 病例数量的增加，对品牌仿制药的需求将增加。这将进一步影响市场动态。

过期专利数量的增加将推动市场的增长率

过期专利数量的增加将推动品牌仿制药市场的增长率向前发展。

此外，越来越多的政府在民众中传播意识的举措将主要影响品牌仿制药市场的增长率。导致市场扩张的其他重要因素是 全球创伤 和事故病例数量的增加以及医疗保健基础设施的改善。此外，老年人口的增加和有利的报销政策是推动市场增长的主要动力。

机会

研发活动的增长

研发活动数量的增加将为品牌仿制药市场的增长提供有利机会。与此同时，新兴经济体医疗基础设施的扩展和现代化将提高未来几年市场的增长率。

此外，未来技术进步和新兴市场将进一步扩大品牌仿制药市场的增长率。

限制/挑战

另一方面，新市场参与者的进入和不断变化的医学实践将阻碍市场增长。此外，严格的监管政策和来自品牌药的巨大竞争将对品牌仿制药市场构成重大挑战。然而，由于 COVID-19 爆发和缺乏意识而出现的不利条件将起到抑制作用，并进一步阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

这份品牌仿制药市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

COVID-19 对品牌仿制药市场的影响

COVID-19 的影响为大量患者创造了机会，因为 COVID-19 对人们的健康产生负面影响的风险很高。COVID-19 提高了对 API 和药品的需求；需求最大的是用于治疗疟疾的药物，其次是支气管扩张剂、抗生素和抗病毒药物。用于护理呼吸机患者的镇静剂、镇痛剂、麻醉剂和肌肉松弛剂正在经历第二波短缺。由于长期短缺，对仿制药的需求激增，从而加快了 FDA 的批准速度并取消了当前的进口警告。

目录-快照

– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

第 7 章公司概况和行业关键数据商业

第 8 章行业制造成本分析

第 9 章营销渠道、分销商和客户

第 10 章市场动态

第 11 章行业预测

第 12 章研究结果和结论

第 13 章方法和数据源

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全球品牌仿制药市场范围

品牌仿制药市场根据产品类型、治疗应用、药物类别、消费类型和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

增值品牌仿制药

商品名泛型

根据产品类型，品牌仿制药分为增值品牌仿制药和商品名仿制药。

治疗应用

肿瘤学

心血管疾病

糖尿病

神经病学

胃肠道疾病

皮肤病

镇痛药和抗炎药

其他

在治疗应用的基础上，品牌仿制药市场细分为肿瘤学、心血管疾病、糖尿病、神经内科、胃肠道疾病、皮肤科疾病、镇痛消炎药等。

药品类

烷基化剂

抗代谢物

荷尔蒙

抗高血压

降脂药

抗抑郁药

抗精神病药

抗癫痫药

其他

根据药物类别，品牌仿制药市场细分为烷化剂、抗代谢药、激素、抗高血压、降脂药、抗抑郁药、抗精神病药、抗癫痫药等。

消费类型

口服

肠外

外用

其他

根据消费类型，品牌仿制药市场分为口服、父母、外用和其他。

分销渠道

医院药房

零售药店

网上药店

其他

品牌仿制药市场也根据分销渠道细分为医院药店、零售药店、在线药店等。

品牌仿制药市场区域分析/见解

对品牌仿制药市场进行了分析，并按上述国家、产品类型、治疗应用、药物类别、消费类型和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。

品牌仿制药市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区对品牌仿制药的需求和采用不断增加，北美主导着品牌仿制药市场。此外，完善的医疗保健设施的可用性将进一步提高该地区市场的增长率。

由于该地区对具有成本效益的医疗或药物的需求不断增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，不断增长的政府资金将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

品牌仿制药市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、品牌仿制药市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在品牌仿制药市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。



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