到 2028 年，COVID-19 爆发对商业机会和未来范围的牙科植入物和修复市场影响

世界级的商业报告包罗万象，其中包括从 SWOT 分析得出的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制。为此目的应用了数据三角测量方法，该方法需要数据挖掘、分析数据变量对市场的影响以及初级（行业专家）验证。广泛的报告中提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。

一份国际市场分析报告揭示了一般市场状况、趋势、偏好、主要参与者、机会、地理分析和许多其他有助于推动业务走向正确方向的参数。报告中包含的广泛竞争对手分析还支持为企业制定生产、改进某些产品、广告或营销和促销的卓越战略。此外，这份行业报告是通过应用最佳和标准的分析方法编写的，即 SWOT 分析和波特五力分析。市场研究报告是通过使用集成的进步和最新的技术来获得最优秀的结果。

全球牙科植入物和修复体市场预计将从 2018 年的初始估计价值 100.2 亿美元上升到 2026 年的估计价值 160.9 亿美元，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 6.1%。市场价值的上涨可归因于对美容牙科的需求不断增长。

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主要市场竞争对手：

目前在牙科植入物和修复市场上工作的主要竞争对手很少是 Institut Straumann AG (Straumann)（瑞士）、Dentsply Sirona。（美国），Zimmer Biomet。(美国), Danaher Corporation (美国), AVINENT Implant System (西班牙), Henry Schein, Inc. (美国), OSSTEM Implant Co., Ltd. (韩国), DIO Implant (韩国), Merz Dental GmbH (德国) )、Bicon, LLC（美国）、SHOFU DENTAL（日本）、Thommen Medical AG（瑞士）和 Southern Implant（南非） Straumann（瑞士）、Dentium CO.（韩国）、Neobiotech LTD CO.（韩国） , Kyocera Medical (日本), Keystone Dental (美国), Dyna Dental (荷兰), B & B Dental (美国), BEGO (德国)

按材料（钛、锆、PFM、全陶瓷）、阶段（两阶段、单阶段）、连接器（外六角形）、价格（优质种植体、价值种植体、折扣种植体）、设计（锥形牙科）的全球种植牙和修复市场种植体、平行壁牙种植体）、产品类型（种植牙、假牙、贴面、嵌体和高嵌体、牙冠、牙桥、假牙、基台）、地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、世界其他地区） ) – 到 2026 年的行业趋势和预测

竞争分析：

全球牙科植入物和修复体市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的牙科植入物和修复体市场的市场份额。

市场的主要发展：

2018 年 9 月，AVINENT 推出了 AURORA 完整的钛结构，这是一款革命性的 3D 打印产品，应用于牙科修复领域和美学解决方案

2015 年 1 月，Merz Pharma 与日本牙科材料和设备制造商 SHOFU 达成协议，将 Merz Dental 出售给日本市场。

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市场定义：全球种植牙和修复市场

牙种植体，也称为骨内固定装置，是一种看起来像一颗或多颗牙齿的人造牙根。这些缺失牙齿的替代物被放入颌骨以支持修复体。种植牙提供了坚实的基础，是失去一颗或多颗牙齿的人的理想选择。修复牙科涉及感染牙齿的诊断和治疗，以及使用牙冠、牙桥、种植体和假牙修复缺失的牙齿。

根据美国种植牙学会的数据，美国有 300 万人拥有牙科植入物，每年大约有 500,000 人接受种植牙。预计这一重要数字将成为市场增长的驱动力。

市场驱动力

牙科疾病植入物有所增加，预计将成为市场增长的驱动力

由于牙科疾病的增加，新兴市场的牙科旅游有所增加。

市场限制

预计牙科植入物的高额成本和有限的报销将限制市场增长。

牙科植入物的牙齿脱落风险很高，预计这将限制市场增长。

TOC 的一些主要亮点包括：

第 1 章：方法与范围

定义和预测参数

方法和预测参数

数据源

第 2 章：执行摘要

商业趋势

区域趋势

产品趋势

最终用途趋势

第三章：行业洞察

行业细分

行业格局

供应商矩阵

科技创新格局

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牙科植入物和修复体市场报告有效地为人口和寻找并购、投资、新供应商或关注寻找受赞赏的全球市场研究设施的企业提供了全球市场所需的功能。它提供有关市场规模、报价和发展速度的样本。种植牙和修复体报告提供了行业市场的完整结构和基本概况。

牙科植入物和修复体市场报告有效地为人口和寻找并购、投资、新供应商或关注寻找受赞赏的全球市场研究设施的企业提供了全球市场所需的功能。它提供有关市场规模、报价和发展速度的样本。种植牙和修复体报告提供了行业市场的完整结构和基本概况。

细分：全球种植牙和修复市场

按材质 钛 锆 PFM 所有陶瓷

按阶段 wo阶段 单级

按连接器 外六角

按产品类型 种植牙 假牙， 贴面 嵌体和嵌体 冠 桥梁 假牙 基台

按价格 优质植入物 价值植入 折扣植入物

按设计 锥形种植牙 平行壁种植体



购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球牙科植入物和修复体市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

市场细分：-

为了主要了解全球牙科植入物和修复体市场动态，我们对全球主要地区的全球牙科植入体和修复体市场进行了分析。

北美：美国、加拿大和墨西哥。

南美洲和中美洲：阿根廷、智利和巴西。

中东和非洲：沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、埃及和南非。

欧洲：英国、法国、意大利、德国、西班牙和俄罗斯。

亚太地区：印度、中国、日本、韩国、印度尼西亚、新加坡和澳大利亚。

完整报告中提供的实际数字和深度分析、商机、市场规模估计。

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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