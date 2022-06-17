农业分析 市场 提供有关历史增长、分析、机会和 2028 年预测的信息

农业分析 市场 研究报告是重要的信息来源，它提供了行业当前和接近的技术和财务细节。 市场专家为读者和最终用户检查和验证所有收集的市场数据。 通过这份可信的营销报告，可以轻松分析关键参与者的行为及其对销售、进口、出口、收入和复合年增长率值的影响。 针对客户、企业或客户形式的市场参与者分析市场概况。 第 农业分析 类报告还有助于衡量和优化工业流程生命周期中的每个步骤，包括参与、获取、保留和货币化。

Data Bridge Market Research 分析称，在 2021-2028 年的预测期内，农业分析市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到 12.20%。农业领域采用农业技术的增长，农业分析在农业分析、牲畜分析、水产养殖分析等广泛应用中的应用的增加以及行业竞争力的迅速提高都归因于农业分析的增长市场。这意味着，2020 年为 8 亿美元的农业分析市场价值将在 2028 年攀升至 20.1 亿美元。 分析是一种用于检查数据的技术。分析是有助于提供实时数据的复杂技术和工具的结合。因此，农业分析为农民提供了土壤、水分、天气、作物等实时数据。农业分析技术帮助农民做出与农业和农业活动相关的重要决策。农业分析是人工智能、数据挖掘、机器学习和大数据分析等先进技术的总和。

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以下是一些最知名的市场参与者：

IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Trimble Inc., Bayer AG, Deere & Company., Accenture., Iteris, Inc., TARANIS, AGNIK LLC., DTN, aWhere Inc., DeLaval Inc., Conservis, Farmer’s Business Network, Inc.、Farmers Edge Inc.、Geosys Holdings ULC、Granular Analytics Pvt。 Ltd、Gro Intelligence.、LexisNexis Risk Solutions Group 和 PrecisionHawk, Inc. 等国内

由于最终用户层面的需求不断增长，农业分析 市场在预测期内应该会出现增长。北美、南美、欧洲、亚太和中东等地理区域及非洲也被考虑用于市场分析。这份大型报告确定了重要市场应用的最新改进、市场份额和系统。为生成这份一流的市场报告而收集的数据和信息来自受信任的来源，例如公司网站、白皮书、期刊和合并等。农业分析 市场报告还计算了市场规模和销售产生的收入。

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全球 农业分析 市场范围

全球农业分析市场按组件（解决方案和服务）、应用领域（农场分析、牲畜分析、水产养殖分析等）、农场规模（大型农场和中小型农场）、部署模式（基于云和本地） )

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最近行业发展的报告和评估。

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