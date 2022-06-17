关键玩家和供应商的 钕 [Nd-Fe-B] 磁铁 市场 – 日立金属股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、TDK株式会社、ysm-magnet MMC、晶磁材料科技股份有限公司、

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Data Bridge Market Research 分析称，在 2021-2028 年的预测期内，钕 [Nd-Fe-B] 磁铁市场的复合年增长率将达到 6.20%。 钕 [Nd-Fe-B] 磁体是一种稀土永磁体，可提供任何材料中最高的能量产品，并且是最坚固且易于负担的磁体之一。钕 [Nd-Fe-B] 磁铁是钕、铁和硼的合金。钕 [Nd-Fe-B] 磁体具有出色的磁场强度和磁稳定性，因此可用于广泛的应用。钕 [Nd-Fe-B] 磁铁有多种形状、尺寸和等级可供选择，所有这些都具有多样化和独特的特性，例如高性能、耐腐蚀和耐高温、多种磁化模式和更高的效率。

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以下是一些最知名的市场参与者：

日立金属股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、TDK株式会社、ysm-magnet MMC、晶磁材料科技股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG、包头天禾磁业科技有限公司, Ltd.、Arnold Magnetic Technologies、Daido Steel Co., Ltd.、Electron Energy Corporation、Lynas Rare Earths Ltd、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

由于最终用户层面的需求不断增长，钕 [Nd-Fe-B] 磁铁 市场在预测期内应该会出现增长。北美、南美、欧洲、亚太和中东等地理区域及非洲也被考虑用于市场分析。这份大型报告确定了重要市场应用的最新改进、市场份额和系统。为生成这份一流的市场报告而收集的数据和信息来自受信任的来源，例如公司网站、白皮书、期刊和合并等。钕 [Nd-Fe-B] 磁铁 市场报告还计算了市场规模和销售产生的收入。

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全球 钕 [Nd-Fe-B] 磁铁 市场范围

全球钕 [Nd-Fe-B] 磁铁市场，按产品类型（粘结钕铁硼磁铁、烧结钕铁硼磁铁等）、应用（消费电子、汽车、医疗保健、能源采矿等）

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