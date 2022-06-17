关键玩家和供应商的 太阳能农场自动化 市场 – ABB、Abengoa Solar SA、All Earth Renewables、Array Technologies、DEGE Renergie GmbH and Co. KG

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Data Bridge Market Research 分析，在 2022-2029 年的预测期内，太阳能农场自动化市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到 28.52%。可持续发展环境资源意识的高涨和行业竞争力的快速提升，得益于太阳能农场自动化市场的增长。这意味着，2020 年为 2.837 亿美元的太阳能农场自动化市场价值将在 2029 年攀升至 36.1 亿美元。 太阳能农场是用于发电的光伏太阳能电池板的集合。硅通常用于太阳能农场中使用的光伏太阳能电池板。市场上最近出现了巨大的公用事业规模自动化太阳能发电场，这些发电场能够产生大量电力，可为大量商业和住宅设施供电。它以与化石燃料发电厂相同的方式向电网供电。

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以下是一些最知名的市场参与者：

ABB、Abengoa Solar SA、All Earth Renewables、Array Technologies、DEGE Renergie GmbH and Co. KG、Emerson Electric Co.、Energia Ercam S.A.、First Solar, Inc.、通用电气、Haosolar Co. Ltd、Heliopower、霍尼韦尔国际公司., M.B 控制和系统列兵。 Ltd.、Mecasolar、三菱电机公司、NEXTracker, Inc.、罗克韦尔自动化公司、西门子、Smarttrak Solar Systems、Trabant Solar Inc. 和横河电机公司。其中。

由于最终用户层面的需求不断增长，太阳能农场自动化 市场在预测期内应该会出现增长。北美、南美、欧洲、亚太和中东等地理区域及非洲也被考虑用于市场分析。这份大型报告确定了重要市场应用的最新改进、市场份额和系统。为生成这份一流的市场报告而收集的数据和信息来自受信任的来源，例如公司网站、白皮书、期刊和合并等。太阳能农场自动化 市场报告还计算了市场规模和销售产生的收入。

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全球 太阳能农场自动化 市场范围

全球太阳能农场自动化市场，按产品（分布式控制系统、可编程逻辑控制器、监控和数据采集）、按应用（合同农场和个体农场）

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