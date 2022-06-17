农业地理信息系统 (Gis) 软件 市场 提供有关历史增长、分析、机会和 2029 年预测的信息

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Data Bridge Market Research 分析称，在 2022-2029 年的预测期内，农业市场的地理信息系统 (GIS) 软件预计复合年增长率 (CAGR) 将达到 10.4%。 地理信息系统 (GIS) 是一种计算机化工具，可帮助收集、管理和分析空间和地理数据。地理信息系统 (GIS) 是一个概念化的框架，它通过使用地图和 3D 技术将各种类型的数据集成到可视化中。

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以下是一些最知名的市场参与者：

Davimac Manufacturing, Deere & Company., Kasco Manufacturing, AGCO Corporation., Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas., Buhler Industries Inc., Morris Equipment Ltd., Kinze Manufacturing, CNH Industrial America LLC., SEED HAWK, Bourgault Industries Ltd. ., Dawn Equipment Company, 中联重科重工科技有限公司, Visser Horti Systems, Kverneland AS, KUBOTA Corporation, AmigoCloud, Inc., SNC-Lavalin, Autodesk Inc., Avineon, Inc. 和 BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED

由于最终用户层面的需求不断增长，农业地理信息系统 (Gis) 软件 市场在预测期内应该会出现增长。北美、南美、欧洲、亚太和中东等地理区域及非洲也被考虑用于市场分析。这份大型报告确定了重要市场应用的最新改进、市场份额和系统。为生成这份一流的市场报告而收集的数据和信息来自受信任的来源，例如公司网站、白皮书、期刊和合并等。农业地理信息系统 (Gis) 软件 市场报告还计算了市场规模和销售产生的收入。

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全球 农业地理信息系统 (Gis) 软件 市场范围

农业市场中的全球地理信息系统 (GIS) 软件，按解决方案（云端和本地）、应用（作物监测、土壤分析和灌溉监测）

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