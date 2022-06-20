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2022 年全球制药和生物技术市场人工智能最新创新、技术进步、区域展望和 2028 年预测

MarketsandResearch.biz 发布了一项名为 全球 制药和生物技术领域的人工智能 市场 的新研究，其中包含区域和全球市场数据，预计将从 2022 年到 2028 年受益。在研究中，对这个市场进行了深入研究。本报告涵盖市场定义、分类、应用、参与和全球制药和生物技术领域的人工智能 行业趋势。

采用独特的研究方法对全球制药和生物技术领域的人工智能 市场增长进行了全面分析，并得出有关该行业未来增长潜力的结论。该策略结合了初级和次级研究，使分析师能够确保其结果的准确性和可靠性。

下载免费样本报告：https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/276454

为了计算市场规模，我们检查了进出口、不同国家的限制、通货膨胀、社会经济因素、法律和政治问题以及企业内部的其他微观因素等变量。对于所有细分市场和子细分市场，本研究包括估计和预期的市场规模以及国家和地区的复合年增长率。

产品类型细分：

  • 深度学习
  • 大数据
  • 图像检测
  • 其他

以应用细分为指导：

  • 医院
  • 诊所
  • 研究中心
  • 其他

制药和生物技术领域的人工智能 研究确定了以下主要市场参与者：

  • CureMetrix
  • Enlitic
  • VoxelCloud
  • Insilico Medicine
  • Oncora Medical
  • Atomwise
  • TwoXAR
  • Berg Health
  • CloudMedX
  • Deep Genomics
  • 强生
  • 罗氏
  • 辉瑞
  • 诺华
  • 拜耳

评估涵盖行业运营的主要地理区域，包括

  • 北美（美国、加拿大和墨西哥）
  • 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）
  • 亚太地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）
  • 南美国（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）
  • 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/276454/global-ai-for-pharma-and-biotech-market-2022-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2028

制药和生物技术领域的人工智能 全球企业报告对企业（企业比较）和产品（产品比较）进行了总体比较（产品基准测试）。本研究还介绍了激进地区的生产商、经销商和商人。本研究涵盖消费统计、国际和区域市场进出口、收入、毛利率分析等。根据调查，知名行业竞争对手用来确保成功的主要技术是收购和扩张。

报告的定制：
该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketsandresearch.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

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