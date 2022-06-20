轮胎材料市场| 商机、趋势、挑战和标准化、研究、主要参与者和 2029 年预测

Data Bridge Market Research 分析轮胎材料市场在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 5.1%。

全球轮胎材料市场报告揭示了该行业的主要市场动态。该情报报告包括基于当前情景、历史记录和未来预测的调查。该报告包含与市场规模、收入、生产、复合年增长率、消费、毛利率、图表、图表、饼图、价格和其他重要因素相关的不同市场预测。该报告在强调该市场的主要驱动力和制约力的同时，还对市场的未来趋势和发展进行了全面研究。它还研究了该行业的主要市场参与者的作用，包括他们的公司概况、财务摘要和 SWOT 分析。它提供了行业竞争格局的 360 度概览。

轮胎是车辆的重要组成部分，因为它适应设计以匹配车辆重量的足迹。大多数轮胎，例如在汽车和自行车上看到的轮胎，都是充气结构，可提供坚固的缓冲垫，在轮胎在崎岖地形上滚动时吸收冲击。合成橡胶、天然橡胶、布和钢缆，以及炭黑和其他化合物，都用于制造轮胎。丁二烯橡胶和丁苯橡胶是轮胎制造中使用的两种主要合成橡胶聚合物。

全球汽车利用率的上升将影响轮胎材料市场的增长率。不断扩大的全球建筑和采矿设备销售以及新兴国家对轮胎替代品的需求激增是推动市场扩张的关键因素。轮胎材料市场也受到人口增长和城市化进程加快等因素的推动。此外，越来越多地采用具有更高耐磨性和低滞后性等优异性能的高性能轮胎，将提高轮胎材料市场的增长率。此外，严格的环保法规将进一步增加对轻量化和高性能生态轮胎的需求，这将成为影响轮胎材料市场增长的主要因素。

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轮胎材料市场的主要参与者包括Orion Engineered Carbons GmbH、SIBUR International GmbH、Koninklijke Philips NV、东营市龙兴化工有限公司、American Zinc Recycling.、Teijin Aramid BV、优美科、SRF LIMITED、Heuver Tyrewholesale BV、ATG COGNIZANT、中国石油化工集团公司、荷兰皇家壳牌公司、雪佛龙公司、Nynas AB、中国石油天然气股份有限公司、埃克森美孚公司、US Zinc.、PPG Industries, Inc、Metro Tyre、Federal Corporation、Carlisle Companies Inc. , Birla Tyres., PT。Multistrada Arah Sarana Tbk.、Nokian Tyres plc. 和 Australian Tire Traders. 等。

轮胎材料市场报告范围：

该研究详细研究了全球轮胎材料市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见未来全球轮胎材料业务的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术都用于估计和验证轮胎材料市场的市场规模，以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，利用了二级研究，并利用初级和二级研究来确定他们的市场份额。所有百分比份额拆分和细分均使用二手来源和经过验证的来源进行计算。

全球轮胎材料市场范围和市场规模

轮胎材料市场根据类型和车辆类型进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据类型，轮胎材料市场分为弹性体、增强填料、增塑剂、化学品、金属增强材料、纺织增强材料等。

根据车辆类型，轮胎材料市场分为乘用车、卡车、公共汽车、农用车等。

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轮胎材料市场 国家层面分析

分析了轮胎材料市场，并按上述国家、类型和车辆类型提供了市场规模、数量信息。

轮胎材料市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

亚太地区在轮胎材料市场上占主导地位，由于该地区的快速城市化和工业化、工业增长和高可支配收入，其主导趋势将继续蓬勃发展。由于全球最大的道路网络和该地区改进轮胎技术的采用率不断提高，预计北美将在 2022 年至 2029 年的预测期内增长。

轮胎材料市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

后covid-19展望：

本部分的读者将了解大流行期间和大流行后全球轮胎材料市场情景如何变化。研究是根据生产、需求、消费和供应链等方面的变化进行的。市场专家还强调了有助于为参与者创造机会并在未来几年稳定整体市场的关键因素。

轮胎材料市场报告为读者提供了哪些见解？

➜ 基于产品类型、最终用途和地区的轮胎材料碎片化

➜ 综合评估上游原料、下游需求、市场现状

➜ 每个轮胎材料厂商的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 政府对轮胎材料消费的各项规定详细

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球轮胎材料市场的影响。

共有 13 个版块展示全球轮胎材料市场：

第 1 章：市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章：制造商的市场竞争

第 3 章：按地区划分的产量

第四章：地区消费

第 5 章：按类型划分的产量、收入和市场份额

第 6 章：按应用划分的消费、市场份额 (%) 和按应用划分的增长率

第 7 章：完整的制造商概况和分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、区域制造费用

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/贸易商

第11章：市场影响因素分析

第 12 章：市场预测

第 13 章：轮胎材料市场研究结果和结论、附录、方法和数据源

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