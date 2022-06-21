具有历史市场增长和未来 2029 年预测的外泌体治疗市场

市场研究报告可用于在启动广告活动之前定义客户目标群体。 在瞬息万变的行业中，通常需要快速获取信息，因此二级市场研究和这份市场报告是收集该信息的最佳方式。 本报告按地区研究市场，特别是北美、中国、欧洲、东南亚、日本和印度，重点关注全球市场的主要制造商在生产、价格、收入和每个制造商的市场份额方面。 治疗性外泌体市场 报告提供产品规格、技术、产品类型和生产分析的详细概述，同时考虑收入、成本、毛利率和毛利率等关键因素。

治疗性外泌体市场报告评估了市场在 2022-2029 年预测期内的 CAGR 值变化。 使用市场研究报告可以消除过程中的大量猜测并节省大量时间。 此外，该报告可用于研究最佳实践、准备 RFP、准备客户会议和创建内容。 研究报告通过提供信息和帮助验证主要来源的信息来节省时间。由于主要参与者和品牌的发展、新产品发布、合资企业、兼并和负载等运动，这里突出了市场转型，这反过来又改变了医疗保健行业的全球面貌。

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预计全球治疗性外泌体市场将在 2022-2029 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在 2022 年至 2029 年的预测期内，市场将以 16.9% 的复合年增长率增长，预计到 2029 年将达到 160.254 万美元，而 2021 年为 46.898 万美元。外泌体疗法的技术发展可能是在预测期内推动市场需求的主要驱动力。

全球治疗性外泌体市场范围和市场规模

全球治疗性外泌体市场按类型、来源、疗法、承载能力、应用、给药途径和最终用户进行细分。 细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和战略以接近市场并确定您的关键应用领域以及目标市场之间的差异。

全球外泌体治疗市场根据类型、来源、治疗、承载能力、应用、给药途径和最终用户分为七个值得注意的部分。

根据类型，全球治疗性外泌体市场分为天然外泌体和混合外泌体。 由于天然外泌体材料的可用性和自体外泌体正在进行的临床试验，预计到 2022 年，天然外泌体部分将主导全球外泌体治疗市场。

根据来源，全球治疗性外泌体市场细分为 间充质干细胞 、血液、体液、尿液、 树突状细胞 、唾液乳等。 2022年，由于间充质干细胞的新兴应用和市场参与者的战略举措，预计间充质干细胞领域将主导全球治疗性外泌体市场。

在治疗的基础上，全球治疗性外泌体市场细分为 免疫治疗、 基因治疗和 化疗。 到 2022 年，由于其易用性、高精度和提高的长期存活率，预计免疫治疗领域将主导全球治疗性外泌体市场。

根据生存能力，全球外泌体治疗市场分为生物大分子和小分子。 到 2022 年，由于其高敏感性、治疗性蛋白在治疗炎症性疾病方面的利用率增加以及增强人体对抗炎症性疾病的自然防御能力，预计生物大分子领域将主导全球外泌体治疗市场。

根据应用，全球 外泌体治疗 市场细分 为代谢疾病、肿瘤、 心脏病 、神经病学、炎症性疾病、 器官移植 、妇科疾病、血液疾病等。 2022年，由于代谢疾病病例的增加 和治疗性外泌体治疗代谢疾病的临床试验正在进行， 预计代谢疾病领域将主导全球治疗性外泌体市场。

根据给药途径，全球治疗性外泌体市场分为肠胃外和口服。 到 2022 年，由于其提高的生物利用度和产生快速全身效应的能力，预计肠外部分将主导全球治疗性外泌体市场。

根据最终用户，全球治疗性外泌体市场细分为研究和学术机构、医院和诊断中心。 2022年，由于北美和欧洲外泌体研发的增加，预计研究机构和学术部门将主导全球外泌体治疗市场，政府资金的增加将主导市场。

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全球治疗性外泌体市场的国家层面分析

分析了全球治疗外泌体市场，按类型、来源、治疗、运输能力、应用、给药途径和最终用户提供市场规模信息。

全球治疗外泌体市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、韩国、澳大利亚、香港和亚太其他地区、巴西、阿根廷、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭和哥斯达黎加。、巴拿马、多米尼加共和国以及拉丁美洲和土耳其的其他地区。

鉴于 FDA 批准的伤口清创设备、医疗报销政策、慢性伤口的增加和老年人口的增加，预计美国将主导全球治疗性外泌体市场。 天然外泌体部分在美国占主导地位，因为它是有利可图的。 由于治疗性外泌体存在未开发的机会、传染病病例的增加和韩国课堂上的临床试验，预计韩国将主导亚太地区的全球治疗性外泌体市场。由于对治疗的认识提高，预计土耳其将主导全球治疗性外泌体市场。

报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。 它还考虑了全球品牌的存在和可用性，以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战，以及分销渠道的影响，同时提供了对国家数据的预测分析。

外泌体治疗竞争格局和全球市场份额分析

全球外泌体治疗市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、制造基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。 上面提供的数据点仅与公司对治疗性外泌体市场的关注有关。

供应全球外泌体治疗市场的一些主要公司包括 Stem Cells Group、Exosome Sciences、AEGLE Therapeutics、Capricor Therapeutics、Avalon Globocare Corp、CODIAK、Kimera Labs、Stem Cell Medicine Ltd、Exopharm、Jazz Pharmaceuticals, Inc.、evox THERAPEUTICS、 ReNeuron Group plc 和 EV Therapeutics 等。

市场参与者的战略举措以及外泌体疗法的新技术进步正在弥合慢性传染病的差距。

例如，

2020 年 1 月，Kimera Labs 获得了 FDA 对最纯净的间充质干细胞 (MSC) 外泌体的批准。 获得的批准将确保严格遵守良好实验室规范 (GLP) 和当前的良好生产规范 (CGMP) 标准，从而能够生产用于实验测试和开发未来临床应用的医药级外泌体。

市场参与者的合作、合资企业和其他战略正在使公司在全球外泌体治疗市场上的市场更好，这也为公司提供了改善其治疗产品供应的优势。

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