全球医疗自动化市场主要参与者、市场动态、未来需求分析和到 2028 年的预测

市场研究报告可用于在启动广告活动之前定义客户目标群体。 在瞬息万变的行业中，通常需要快速获取信息，因此二级市场研究和这份市场报告是收集该信息的最佳方式。 本报告按地区研究市场，特别是北美、中国、欧洲、东南亚、日本和印度，重点关注全球市场上的主要制造商，包括每个制造商的产量、价格、收入和市场份额。 医疗自动化市场报告 提供产品规格、技术、产品类型和生产分析的详细概述，同时考虑收入、成本、毛利率和毛利率等关键因素。

医疗自动化市场报告评估了市场在 2021-2028 年预测期内的复合年增长率值变化。 使用市场研究报告可以消除过程中的大量猜测并节省大量时间。 此外，该报告可用于研究最佳实践、准备 RFP、准备客户会议和创建内容。 研究报告通过提供信息和帮助验证主要来源的信息来节省时间。由于主要参与者和品牌的发展、新产品发布、合资企业、兼并和负载等运动，这里突出了市场转型，这反过来又改变了医疗保健行业的全球面貌。

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全球医疗自动化市场预计将从 2020 年至 2028 年的 448.6414 亿美元达到 937.3464 亿美元，在 2021 年至 2028 年的预测期内以 9.8% 的复合年增长率增长。预计会有越来越多的手术和 COVID-19 大流行爆发。以推动市场增长。

医疗自动化包括减少医疗错误、促进更好地管理各种慢性病以及预测医疗保健专业人员预后的技术。 医疗自动化驱动 监控 、诊断和治疗设备，帮助医疗专业人员在各种医疗机构中完成关键的反应任务。

医疗自动化的市场范围和市场规模

根据组件、类型、应用程序、连接性、最终用户和分销渠道，医疗自动化市场分为六个值得注意的部分。 细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和战略以接近市场并确定您的关键应用领域以及目标市场之间的差异。

根据组件，医疗自动化市场分为 设备 、软件和服务。 2021 年，由于越来越多的医院对不断增长的设备需求产生了重大影响，预计设备领域将占据主导地位。

根据类型，医疗自动化市场细分为自动处方配药、自动健康评估和监测、自动成像和图像分析、自动健康物流、资产跟踪和人员配备、医疗机器人和计算机辅助手术设备、治疗（非手术）程序和自动化实验室测试和分析。 到 2021 年，由于越来越多的糖尿病患者和心脏病患者需要胰岛素泵和除颤器等自动化治疗设备进行治疗，自动化治疗方法（非手术）将占据主导地位。

根据应用，医疗自动化市场分为诊断和监测、 治疗 、实验室和药房自动化、医疗物流和培训等。 2021 年，由于慢性病病例增加和技术进步导致对治疗干预的需求增加，治疗领域占主导地位。

在连接性的基础上，医疗自动化市场分为有线和 无线 。 到 2021 年，由于该细分市场的产品范围广泛，预计有线细分市场将占据主导地位。

根据最终用户，医疗自动化市场分为 医院 、诊断中心、药房、实验室和研究机构、家庭护理、专科诊所、门诊手术中心 (ASC) 等。 2021年，医院板块占据主导地位，是患者就诊慢性病或急症的主要场所。

在销售渠道的基础上，医疗自动化市场分为直接招标、零售、在线销售等。 由于医院和实验室的需求不断增长，2021 年直接招标部分占主导地位。

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全球医疗自动化市场国家层面分析

如上所述，对医疗自动化市场进行分析，并按国家、组件、类型、应用程序、连接性、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

医疗自动化市场报告涵盖的国家美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、瑞士、俄罗斯、土耳其、波兰、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、欧洲其他地区、中国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、亚太其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷, 南美洲其他地区。

由于老年人口的使用增加以及医疗机构对自动化设备的需求不断增长，美国将主导市场。 由于 COVID-19 的爆发以及该国创新和技术的升级，德国正在主导欧洲医疗自动化市场。 由于人均收入的增加和该国医疗保健支出的增加，中国正在主导亚太地区的医疗自动化市场。

医疗自动化市场报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。它还考虑了全球品牌的存在和可用性，以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战，以及分销渠道的影响，同时提供了对国家数据的预测分析。

医疗自动化竞争格局和市场份额分析

医疗自动化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、制造基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。 上面提供的数据点仅与公司对医疗自动化市场的关注有关。

全球医疗自动化市场的一些主要参与者包括 Brainlab AG、eScreen（雅培的子公司）、QMeds Inc.、HollySys Asia Pacific Pte Ltd.、SP Automation & Robotics、Asahi Kasei Medical Co., Ltd.。Asahi Kasei Corporation 的子公司）、Asteres Inc.、ARxIUM、MedAvail Technologies, Inc.、Stereotaxis, Inc.、Parata Systems, LLC、3M、Accuray Incorporated、Intuitive Surgical、Medtronic、Stryker、Cardinal Health、Omnicell, Inc.、STANLEY医疗保健、Leica Biosystems Nussloch GmbH（丹纳赫的子公司）、McKesson Corporation、BD、Baxter、iCAD Inc.、Tecan Trading AG、Siemens Healthcare GmbH、Koninklijke Philips NV、GE Healthcare 和 Johnson & Johnson Services, Inc. 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品发布和协议也是由世界各地也在加速医疗自动化市场的公司发起的。

例如，

2020 年 1 月，Siemens Healthcare GmbH 在 IRIA 2020 印度放射与影像协会上展示了 ACUSON Redwood 超声系统。 该系统是该公司新核心平台上的一种设备，可提供更先进的应用程序以提高临床信心。 该产品的推出有望加强公司的产品组合和增长率。

该公司推出的这款新产品扩大了其在市场上的蛋白质估计产品组合。 市场参与者的合作、合资企业和其他战略改善了公司在医疗自动化市场的市场，这也使该组织能够增加其对医疗自动化市场的产品。

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