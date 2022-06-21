管理式护理解决方案市场全球行业分析、趋势、发展、细分、预测到 2028 年

预计管理式护理解决方案市场 将在 2021 年至 2028 年的预测期内实现市场增长。Data Bridge Market Research 分析，市场预计在预测期内将增长 16.25%。 通过增加医疗保健进步计划，它推动了护理管理解决方案的市场。

护理管理解决方案可帮助医疗保健提供者管理其会员数据。 它还通过提供人口管理解决方案来控制成本而不牺牲质量，从而使医疗保健提供者能够更快地实现他们的目标并做出更好的决策。 政府机构、雇主组织和医疗保健支付者主要使用管理式医疗解决方案来满足医疗保健管理需求。

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全球管理式护理解决方案市场范围和市场规模

护理管理解决方案市场按组件、部署模式、应用程序和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

在 组件 的基础上 ，护理管理解决方案市场细分为软件和服务。

根据 部署模式 ，护理管理解决方案市场分为本地、基于云和基于 Web 的部分。

根据应用，护理管理解决方案市场细分为疾病管理、病例管理、利用管理等。

护理管理解决方案市场还根据最终用户细分为医疗保健支付者、医疗保健提供者和其他。

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管理式护理解决方案市场的 国家层面分析

如上所述，分析了管理式护理解决方案市场，并按国家、组件、部署模式、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

医疗保健管理解决方案市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)东非（MEA）、巴西、阿根廷和南美洲其他地区在南美洲框架内。

由于中国、日本、韩国、印度等新兴国家的经济快速发展，由于大型工业参与者的兴趣和投资不断增长，医疗保健设施不断改善，亚太地区在护理管理解决方案市场占据主导地位。该地区的合作努力。

管理式护理解决方案市场报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

管理式护理解决方案的竞争格局和市场份额分析

护理管理解决方案市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球足迹、地点和制造设施、制造能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与医疗保健管理解决方案市场中公司的重点有关。

护理管理解决方案市场报告涵盖的主要参与者是 ExlService Holdings, Inc. 及其附属公司 Casenet LLC.、Medecision、ZeOmega、Cognizant、Cerner Corporation、Allscripts、TCS Healthcare Technologies、Koninklijke Philips NV、IBM Corporation、Health Catalyst、WellSky、 Salesforce, Inc.、i2i Systems、Pegasystems Inc.、Epic Systems Corporation、athenahealth、TriZetto Corporation、McKesson Corporation 和 HGS Ltd. 在其他国家和全球行为体中。 全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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