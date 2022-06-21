处方数字治疗 (PDTx) 市场发展趋势、连锁供应商、主要参与者分析和预测到 2029 年

数字处方疗法是一种独特的策略，使软件实施能够快速治疗严重疾病。 它旨在随时随地进行循证治疗，为医生提供有关患者进展的实时数据。 已经并且正在为各种医疗状况开发处方数字疗法，包括物质使用障碍 (SUD)、阿片类药物使用障碍 (OUD)、多动症、重度抑郁症 (MDD)、 失眠 、多发性硬化症、肿瘤学、偏头痛、癫痫、自闭症谱系障碍和心脏-循环系统疾病。对于有各种未满足需求的患者，数字处方疗法可能是他们生活中最重要的方面。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年全球 处方数字治疗 (PDTx)市场 价值 32.39 亿美元，预计到 2029 年将达到 142.1 亿美元，在 2022 年的预测期内以 20.30% 的复合年增长率增长如市场价值、增长率、细分市场、地域覆盖、市场参与者和市场情景，数据桥市场研究团队组织的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球处方数字治疗 (PDTx) 市场的范围。

处方数字治疗 (PDTx) 市场按机制、类别、治疗、软件、服务、应用程序可访问性、应用程序类型、应用程序和患者进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别市场的关键应用。

机制

进入机制

退出机制

类别

增加用药

药物替代品

治疗

门诊治疗

单一疗法

软件

呼吸系统疾病软件

心理健康软件

阿片类药物使用障碍软件

糖尿病软件

其他

服务

行为微服务

医疗微服务

应用程序的可访问性

安卓

iOS

窗户

d’应用类型

应用程序原生

应用程序网站

应用

物质使用障碍 (SUD)

阿片类药物使用障碍 (OUD)

注意缺陷多动障碍（ADHD）

阿尔茨海默氏病

重度抑郁症（MDD）

失眠

癫痫

运动障碍

多发性硬化症

偏头痛

自闭症谱系障碍

肿瘤学家

炎

呼吸

心血管

疼痛治疗

代谢条件

其他

患者

金德

成人

要获得市场分析的更多见解，请在 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market?rajaas浏览研究报告执行摘要

全球处方数字疗法 (PDTx)市场区域分析/概述 。

如上所述，对处方数字治疗 (PDTx) 市场进行了分析，并按国家、机制、类别、治疗、软件、服务、应用程序可访问性、应用程序类型、应用程序和患者提供了市场规模见解和趋势。

处方数字治疗 (PDTx) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区和中国。、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非南部、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 ( MEA) 作为中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和北美其他地区的一部分 南部作为南美的一部分

北美在市场份额和市场收入方面主导着处方数字治疗 (PDTx) 市场，并将在预测期内进一步扩大其主导地位。 这是由于对处方数字疗法 (PDTx) 的持续研发和医疗保健支出的增加，这将进一步推动该地区市场的增长率。 此外，主要关键参与者的不断增长和新创业公司的涌入将进一步推动该地区市场的增长率。

由于该地区医疗保健支出的增加和慢性病患病率的上升，预计亚太地区将成为 2022-2029 年预测期内增长最快的地区。 此外，数字疗法报销结构的进步将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势和支持五力分析等数据点以及案例研究是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和全球 处方数字疗法 (PDTx) 市场份额分析。

处方数字疗法 (PDTx) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球足迹、地点和制造设施、制造能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对处方数字治疗 (PDTx) 市场的关注有关。

处方数字疗法 (PDTx) 市场的一些主要参与者是：

瑞思迈（美国）

三星医疗（韩国）

生物安腾（美国）

诺华公司（瑞士）

美敦力（爱尔兰）

Pear Therapeutics, Inc.（美国）

沃隆蒂斯（法国）

Omada Health, Inc. （美国）

盖亚股份公司（德国）

Welldoc（美国）的 Bluestar

Solera 网络（美国）

智能交互实验室公司 （美国）

Better Therapeutics, LLC（美国）

大健康（美国）

生物安腾（美国）

Click Therapeutics, Inc.（美国）

Happify, Inc.（美国）

Limbix Health, Inc.（美国）

Naturalcycles Nordic AB (怀尔德)

NuvoAir AB（瑞典）

Sensyne Health plc。 (ROYAUME-UNI)

Xealth（美国）

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