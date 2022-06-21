2029 年智能医院市场：业务趋势、全球细分市场、规模、份额、行业收益增长、区域研究和新技术

近年来，随着科技的进步，医院也变得智能化，医院使用高科技的智能软件来协调人员、操作甚至他们的记录。一切都在网上，让医院运转起来，也就是医院的利润在增加，从而带动智慧医院市场向前发展。

Data Bridge Market Research 分析，到 2029 年，智能医院市场预计将达到 1475 亿美元，预测期内的复合年增长率为 20.10%。 报告中分析的细分市场之一“服务”预计将以 22.3% 的复合年增长率增长，到分析期结束时达到 736 亿美元。

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全球智慧医院市场范围

智能医院市场根据组件、提供的服务、人工智能、连接性和应用程序进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场的关键应用。

发明

材料

系统

软件

服务

在组件的基础上，智能医院市场分为硬件、系统和软件以及服务。 硬件分为医疗设备。 医疗器械分为可穿戴式外接医疗器械、植入式医疗器械、固定辅助医疗器械、半导体元器件。 半导体组件已分为处理器、传感器和 ICS 连接。 服务分为专业服务和托管服务。 专业服务分为咨询和集成服务、支持和维护服务。

提供的服务

一般的

专业

伟大的专业

智慧医院市场也根据所提供的服务分为一般、专科和超专科服务。

人工智能

远程医疗管理

电子健康记录

临床工作流程

徘徊警惕

网络化医学影像

医疗援助

从应用统计来看，智能医院市场细分为远程 用药管理 、电子病历和临床工作流程、动态警戒、互联医学影像和医疗援助。

连通性

有线

无线

在连接性的基础上，智能医院市场分为有线和无线。 无线已分为 Wi-Fi、RFID、蓝牙、Zigbee、 近场 通信 (NFC) 等。

应用

提供

技术

从人工智能的统计数据来看，智能医院市场分为公用事业和技术。 该产品进一步细分为硬件、软件和服务。 服务分为部署和集成、支持和维护。 该软件进一步分为人工智能平台和解决方案。 该技术进一步分为自然语言处理（NLP）、上下文感知处理、深度学习和查询方法

要获得市场分析的更多见解，请在 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-hospital-market?rajaas浏览研究报告执行摘要

智能医院市场的区域分析/概述

如上所述，对智能医院市场进行了分析，并按国家、组件、提供的服务、人工智能、连接性和应用程序提供了市场规模洞察和趋势。

智能医院市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。 、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于改进的医疗保健基础设施的普及和该地区人工智能产品的日益普及，北美在智能医院市场中占据主导地位。

由于医院和外科中心的数量不断增加以及医疗基础设施得到改善，亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内预计将出现显着增长。

报告的国家部分还包括预示当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势和支持五力分析等数据点以及案例研究是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，在分析预测时，还要考虑全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

智慧医院竞争格局及市场份额分析

智能医院市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球足迹、地点和制造设施、制造能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司对智慧医院市场的关注有关。

智能医院市场的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV、通用电气公司、美敦力、Qualcomm Technologies, Inc.、霍尼韦尔国际公司、STANLEY Healthcare、SAP SE、微软、Allscripts Healthcare, LLC、Cerner Corporation.、McKesson Corporation、Advantech Co., Ltd、Proteus Digital Health、AdhereTech.、Enlitic, Inc.、英特尔公司、NVIDIA Corporation 和 Welltok, Inc. 等。

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