医疗机器人系统市场分析、规模、趋势和增长分析，预测到 2029 年

越来越多的外科手术加上日益全球化的趋势导致了医疗机器人系统的发明。 机器人医疗系统已经取代了人工手术，并彻底改变了传统的手术方式。 医疗机器人手术已经在世界范围内流行起来，并且可以在一天内处理许多手术。

Data Bridge Market Research 分析， 医疗机器人系统市场 预计在预测期内以 17.80% 的复合年增长率增长。 这表明 2021 年的市值为 97.7 亿美元，到 2029 年将增长到 362.5 亿美元。与机器人系统不同，经常购买仪器和配件。 该市场报告由 Data Bridge 市场研究团队策划，包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球医疗机器人系统市场范围

医疗机器人系统市场根据部署类型、产品和服务、应用程序和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别市场的关键应用。

部署类型

在网站上

Cloudbasiert

根据部署类型，医疗机器人系统市场分为本地和基于云的市场。

产品与服务

仪器和配件

机器人系统

服务

根据产品和服务，医疗机器人系统分为仪器和配件、机器人系统和服务。 机器人系统部分进一步细分为手术机器人、康复机器人、无创放射外科机器人、医院和制药机器人以及用于应急响应的机器人系统。 手术 机器人进一步分为骨科手术机器人、神经外科机器人系统、腹腔镜机器人系统和可操纵机器人导管。 康复机器人又分为辅助机器人、假肢、矫形器、治疗机器人和外骨骼机器人系统。无创放射外科手术机器人进一步分为Truebeam Stx放射外科系统、射波刀机器人放射外科系统和伽玛刀完美放射外科系统。 医院和制药机器人又分为远程医疗机器人、IV机器人、药房机器人和手推车运输机器人。 应急机器人进一步分为 ls-1 机器人系统和 Auto Pulse Plus 机器人系统。

应用

神经病学

骨科

腹腔镜

特殊教育

根据应用，医疗机器人系统市场细分为 神经病学 、骨科、腹腔镜和特殊教育。 神经病学进一步分为探路者外科系统、神经伙伴外科系统和重生外科系统。 骨科又分为iblock手术系统、robodoc手术系统、navio PFS手术系统、mako RIO手术系统和stanmore Sculptor手术系统。 腹腔镜进一步分为免提内窥镜辅助系统、达芬奇机器人手术系统和telelap ALF-x手术系统。

最终用户

医院

门诊手术中心

康复中心

其他

根据最终用户，医疗机器人系统市场包括医院、门诊手术中心、康复中心等。

要获得市场分析的更多见解，请在 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-robotic-systems-market?rajaas浏览研究报告执行摘要

医疗机器人市场的区域分析/概述

如上所述，对医疗机器人系统市场进行了分析，并按国家、部署类型、产品和服务、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

医疗机器人系统市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区中东和非洲 (MEA) 下的非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于强大的医疗设施基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、接受微创手术的患者数量增加以及该地区研究活动数量的增加，北美在医疗机器人系统市场上占据主导地位。

由于政府提高认识举措的增加、医疗旅游的增加、该地区研究活动的增加、急性和慢性病，以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长。

报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势和支持五力分析等数据点以及案例研究是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗机器人系统竞争格局和市场份额分析

医疗机器人系统市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球足迹、地点和制造设施、制造能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于医疗机器人系统市场的公司有关。

医疗机器人系统市场的一些主要参与者包括 iRobot Corporation（美国）、Medrobotics Corporation（美国）、Titan Medical Inc.（加拿大）、Hansen Technologies（澳大利亚）、Renishaw plc（英国）、Intuitive Surgical（美国）、 Medtronic（爱尔兰）、DENSO Robotics Incorporated（美国）、Accuray Incorporated（美国）、Stryker（美国）、Varian Medical Systems, Inc.（英国）、Stereotaxis, Inc.（美国）、Ekso Bionics（美国）、CYBERDYNE INC（日本）、BIONIK（美国）、Smith+Nephew plc（英国）、Zimmer Biomet（美国）、Omnicell。 Inc.（美国）、ARxIUM（加拿大）等。

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