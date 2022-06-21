到 2028 年的主要欧洲临床实验室服务市场参与者、趋势、分析和预测

预计 临床实验室服务市场 将在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场将以 6.6% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 1265.9285 亿美元。高通量检测应用的不断增长和临床诊断的进步方法正在成为欧洲临床实验室服务市场的增长动力。

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临床实验室服务的市场范围和市场规模

临床实验室服务市场按专业、提供者、应用程序和服务类型进行细分。 细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和战略以接近市场并确定您的关键应用领域以及目标市场之间的差异。

根据专业，市场细分为临床化学检测、血液学检测、微生物学检测、免疫学检测、药物成瘾检测、细胞学检测和基因检测。 2021年，由于心血管疾病等慢性病的增加，预计临床化学检测领域将主导市场。

根据提供者，市场分为独立和参考实验室、医院实验室以及护理和医学实验室。 到 2021 年，随着医院受伤病例数量的增加，预计医院实验室部分将主导市场，从而导致高患者吞吐量和高检测需求。

根据应用，市场分为药物发现服务、药物开发服务、生物分析和实验室化学服务、毒理学测试服务、细胞和基因治疗服务、临床前和临床试验以及其他临床实验室服务。 2021 年，生物分析和实验室化学服务领域预计将主导市场，因为生物分析自发现以来一直是新化学物质药代动力学/药效学分类的一个组成部分。

根据服务类型，市场分为常规检测服务、深奥服务和解剖病理学服务。 2021年，由于心血管疾病等慢性病病例的增加，预计常规筛查服务领域将主导市场。

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临床实验室服务市场的国家级分析

分析了临床实验室服务市场，并按上述国家专业、供应商、应用程序和服务类型提供了市场规模信息。

临床实验室服务市场报告涵盖的国家是德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、比利时、荷兰、瑞士和欧洲其他地区。

由于对疾病的早期和准确诊断的需求不断增长，德国正在引领欧洲市场的增长。

报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。 此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了欧洲品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战，以及分销渠道的影响。

临床实验室服务竞争格局和市场份额分析

临床实验室服务市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、制造工厂和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。 上面提供的数据点仅与公司对临床实验室服务市场的关注有关。

参与临床实验室服务的主要公司有 Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER)、Eurofins Scientific、UNILABS、SYNLAB International GmbH、HU Groups Holdings, Inc.、Sonic Healthcare、ACM Europe Laboratories、Amedes Holding GmbH、Abbott、Charles River 、 Siemens Healthineers AG 和 Genomic Health 等国家级企业。 DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球各地的公司也发起了许多合同、协议、合作和发布，这也在加速临床实验室服务市场的发展。

例如，

2021 年 4 月，NeoGenomics Laboratories, Inc. 启动了一项由安进赞助的测试计划，以支持对符合条件的肺癌患者免费进行生物标志物 KRAS G12C 的单基因分子测试。 此次发布使公司受益，因为它扩大了在单分子基因检测领域的服务

市场参与者的产品推出、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他策略提高了公司在临床实验室服务市场的影响力，这也有利于组织的利润增长。

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