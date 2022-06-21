疫苗市场：全球行业份额、未来增长、趋势、规模和到 2028 年的预测

疫苗 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内增长。 Data Bridge Market Research 分析，在 2021 年至 2028 年的预测期内，市场将以 6.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 619.8847 亿美元。到 2028 年。疫苗接种计划和运动的增长以及流感和细菌性传染病等慢性病的高流行是预测期内疫苗市场需求的主要驱动力。

疫苗 是可以通过与人体的免疫系统协同工作来提高对致命病原体的保护，从而降低感染疾病风险的产品。 已经发现了多种针对危及生命的疾病的疫苗，每年可预防约 2-3 百万人死于破伤风、 白喉 、百日咳、麻疹和流感等疾病。

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疫苗的市场范围和市场规模

疫苗市场按成分、类型、方式、给药年龄、疾病、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。 细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和战略以接近市场并确定您的关键应用领域以及目标市场之间的差异。

根据组成，疫苗市场分为联合疫苗和单一疫苗。 到 2021 年，联合疫苗细分市场将主导市场，因为联合疫苗通过单次注射即可有效对抗多种疾病。

根据类型，疫苗市场分为亚单位疫苗、 重组 疫苗、多糖疫苗和结合疫苗、减毒活疫苗、灭活疫苗、类毒素疫苗和 DNA 疫苗。 2021 年，亚单位疫苗、重组疫苗、多糖疫苗和结合疫苗细分市场将占据主导地位，因为据报道这些疫苗可在几乎所有需要它们的人中引发强烈的免疫反应，包括那些免疫系统受损和长期健康问题的人。

根据类型，疫苗市场分为常规疫苗、推荐疫苗和必需疫苗。 2021 年，常规疫苗部分将主导市场，因为它们主要用于为儿童接种疫苗，而政府正指望在全球范围内为儿童接种疫苗。

根据给药年龄，疫苗市场分为儿科疫苗和成人疫苗。 到 2021 年，儿科疫苗市场将占据主导地位，因为儿童更容易感染传染病，原因之一是免疫系统的发育，因此需要足够的疫苗接种。

根据疾病，疫苗市场分为肺炎球菌病、麻疹、腮腺炎和水痘、DTP、 肝炎 、流感、伤寒、脑膜炎球菌、狂犬病、乙型脑炎、黄热病等。 2021 年，由于肺炎流行率的增加和为人民的利益而越来越多地采用疫苗接种运动，肺炎球菌疾病部分将主导市场。

根据给药途径，疫苗市场分为 注射 疫苗、口服疫苗和鼻用疫苗。 到 2021 年，注射剂细分市场将占据主导地位，因为大多数疫苗都是通过肠胃外给药的，并且在通过相同途径注射时会引起强烈的全身反应。

根据最终用户，疫苗市场分为社区医院、 综合 医院 、专科中心、诊所等。 2021 年，社区医院部分主导市场，因为大多数疫苗接种和免疫接种是由监管机构和有关当局进行的。

根据分销渠道，疫苗市场分为医院药房、零售药房和在线药房。 2021 年，医院药房将主导市场，因为疫苗将直接从公司的分销商处采购。

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全球疫苗市场的国家层面分析

对全球疫苗市场进行分析，并根据上述组成、类型、给药年龄、疾病、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

全球疫苗市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、奥地利、挪威、匈牙利、立陶宛、爱尔兰、波兰和欧洲其他国家。, 日本, 中国, 澳大利亚, ​​印度, 韩国, 新加坡, 印度尼西亚, 泰国, 马来西亚, 菲律宾, 越南, 亚太其他地区, 巴西, 阿根廷, 秘鲁, 南美其他地区, 沙特阿拉伯, 南非, 阿拉伯联合酋长国,以色列、科威特、埃及以及中东和非洲其他地区。

预计北美地区的联合疫苗部分将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高增长率增长，因为疫苗通过单次注射即可有效对抗多种疾病。 美国正在引领北美疫苗市场的增长，由于政府对联合疫苗的投资日益普遍，联合疫苗市场在该国占据主导地位。 德国在欧洲地区的增长处于领先地位，而由于多种流感相关疾病和感染的流行率不断上升，联合疫苗领域正在主导疫苗市场。日本在增加先进疫苗计划的研发方面引领亚太地区的增长。

报告的国家部分还包括影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管法律和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些关键指标。 它还考虑了全球品牌的存在和可用性，以及由于来自本地和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战，以及分销渠道的影响，同时提供了对国家数据的预测分析。

疫苗竞争格局和市场份额分析

疫苗市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、制造工厂和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。 上面提供的数据点仅与公司在疫苗市场方面的方向有关。

参与全球疫苗市场报告的主要公司是 Bharat Biotech、Biological E Limited、Bio Farma、Emergent BioSolutions Inc.、Dynavax Technologies、Valneva SE、Bavarian Nordic、Altimmune、Merck Sharp & Dohme Corp。（Merck & Co., Inc. 的子公司）、Takeda Pharmaceutical Company Limited、Seqirus（CSL Limited 的子公司）、Abbott、AstraZeneca、Sanofi、Pfizer Inc.、Janssen Global Services, LLC（Johnson & Johnson Services 的子公司） , Inc.), F. Hoffmann-La Roche Ltd, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, ALK, Panacea Biotec Ltd, BAXTER VACCINES (Baxter 的子公司), GlaxoSmithKline plc, 兰州生物制品研究所有限公司, 血清研究所印度列兵 有限公司。在其他全球和国家行为者中。

许多产品发布和交易也是由世界各地也在加速疫苗市场的公司发起的。

例如，

2020 年 11 月，葛兰素史克 (GlaxoSmithKline plc) 和 Medicines for Malaria Venture 提交了关于 tafenoquine 治疗儿童和青少年间日疟原虫的积极数据（TEACH 研究）。 在为期四个月的研究中，接受检查的 60 名受试者中有 95% 没有出现间日疟原虫疟疾的迹象。 结果在美国热带医学和卫生学会 2020 年虚拟年会上公布，该会议帮助该公司推进该产品治疗疟疾并为其产品提供证据。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资等策略改善了公司在疫苗市场的市场，这也为组织改善疫苗供应提供了优势。

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