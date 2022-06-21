到 2029 年动物遗传学市场主要行业参与者、趋势、销售、供应、需求、分析和预测

据估计，动物遗传学市场在预测期内将迅速增长。畜牧业发展的支柱之一是动物遗传学（邻近的动物健康、动物营养和育种问题，如住房）。这是一个广泛的领域，包括地方、国家、区域和全球活动，从特征描述到保护和遗传开发。为减少牲畜种群遗传品种损失而采取的措施，例如保护品种免于灭绝，称为动物遗传 资源保护。因此，这些因素将增加市场对动物遗传学的需求。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年动物遗传学市场价值 55 亿美元，预计到 2029 年将达到 111.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 9.25%。由数据策划的市场报告Bridge 市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-animal-genetics-market&rajaas

全球动物遗传学市场的范围

动物遗传学市场根据产品、遗传材料和服务进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

家禽

猪

牛

犬类

其他

在产品的基础上，动物遗传学市场分为 家禽、猪、牛、犬等。

遗传物质

精子

胚胎

根据遗传材料，动物遗传学市场分为精液和胚胎。然后将精液分成牛、猪、犬、马等。其他的进一步细分为山羊和绵羊。然后将胚胎分割成牛、马等。其他的进一步细分为山羊、猪和绵羊。

服务

DNA分型

遗传性状检测

遗传病检测

其他

在服务的基础上，动物遗传学市场被细分为 DNA 分型、遗传特征检测、遗传疾病检测等。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-genetics-market?rajaas

动物遗传学市场区域分析/概述

分析动物遗传学市场，并按上述国家、产品、遗传材料和服务提供市场规模信息和趋势。

动物遗传学市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于该地区的主要关键参与者和不断增长的动物蛋白需求，北美在动物遗传学市场上占据主导地位。此外，越来越多地接受动物遗传学和公认的畜牧业领域的先进技术将促进该地区市场的增长率。

由于该地区兽医医院和社区中心的动物护理设施数量增加，预计亚太地区在预测期内将出现增长。与此同时，对有效检测和其他遗传便利检测动物遗传疾病的需求不断增长，将推动该地区市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和动物遗传学市场份额分析

动物遗传学市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对动物遗传学市场的关注有关。

动物遗传学市场的一些主要参与者 NEOGEN CORPORATION（美国）、Genus（英国）、URUS（美国）、EW Group（德国）、Groupe Grimaud（法国）、Topigs Norsvin（荷兰）、Zoetis（美国）、Envigo （美国）、Hendix Genetics BV（荷兰）、Animal Genetics Inc.（美国）、VetGen（美国）、DanBre（丹麦）、Tropical Bovine Genetics（印度）、Trans Ova Genetics（美国）、Inguran LLC dba STgenetics（美国）美国）、Semex（加拿大）、Cobb-Vantress（美国）、Milk Source（美国）、Eurogene AI Services（爱尔兰）、CRV Holding BV（荷兰）Bas）、EW Nutrition GmbH（德国）、Trans Ova Genetics。（美国），Beacon Automation Pty Ltd. （澳大利亚）、Cogent（美国）、Genex Services, LLC（美国）、ABS GLOBAL, INC. （美国）、Anicam Enterprises Inc.（美国）和 Milk Source。（美国）等。

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-animal-genetics-market&rajaas浏览完整目录

浏览相关报告：

亚太远程医疗市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-telehealth-market

欧洲数字治疗 (DTx) 市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-digital-therapeutics-market

北美移动心脏遥测 (MCT) 市场，按技术（基于铅、基于补丁）、类型（多通道、单通道）、蜂窝连接（无线 (WIFI)、蓝牙 (BT)）、最终用户 (家庭护理、医院、独立诊断测试设施 (IDTF)、心脏中心、门诊手术中心），到 2028 年按国家（美国、加拿大、墨西哥）划分的行业趋势和预测。https: //www.databridgemarketresearch.com/reports/north-美国移动市场心脏遥测 mct

全球电刺激设备市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-stimulation-devices-market

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国 管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新型市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力，并为您的企业在市场上取得成功提供有用的洞察力。