2029 年按规模、增长、趋势和预测划分的营养食品市场

人体需要维生素和矿物质，称为微量营养素。这些微量营养素滋养身体并帮助保持健康。健康意识的提高正在加速营养食品市场的增长。

这些营养素可能会降低您患 慢性病的风险。 2021 年全球营养食品市场价值 54 亿美元，预计到 2029 年将达到 110.8 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 9.40%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球营养食品市场范围和市场规模

营养食品市场根据产品、成分、应用和健康进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

面包店和谷物

乳制品

肉、鱼和蛋

豆制品

脂肪和油脂

其他

根据产品，营养食品市场分为烘焙和谷物、乳制品、肉、鱼和蛋、豆制品、脂肪和油等。

成分

类胡萝卜素

膳食纤维和碳水化合物

脂肪酸

矿物质

抗氧化剂

益生元和益生菌

维生素

蛋白质

其他

根据成分，全球营养食品市场分为类胡萝卜素、膳食纤维和碳水化合物、脂肪酸、矿物质、抗氧化剂、益生元和 益生菌、 维生素、蛋白质等。

应用

营养运动

体重管理

免疫

消化健康

临床营养

心血管健康

儿科

兽医

医疗的

风俗

其他

根据应用，营养食品市场分为运动营养、体重管理、免疫、消化健康、临床营养、心脏健康、儿科、兽医、医疗、个性化等。

健康

过敏

骨骼和关节

血糖管理

癌症

心血管

母体

婴儿和皮肤

在健康的基础上，营养食品市场分为过敏、骨骼和关节、血糖管理、癌症、心血管、母婴和皮肤。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nutritional-food-market?rajaas

营养食品市场区域分析/概述

分析了营养食品市场，并按国家、产品、成分、应用和健康提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

营养食品市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于该地区食源性疾病暴发病例的增加，北美正在主导营养食品市场。

由于该地区肥胖率的上升，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 营养食品市场份额分析

营养食品市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对营养食品市场的关注有关。

营养食品市场的一些主要参与者是拜耳公司（德国）、雅培（美国）、帝斯曼（荷兰）、杜邦。（美国）、安利（美国）、The Nature’s Bounty Co.（美国）、葛兰素史克公司。（英国）、雀巢（瑞士）、RiceBran Technologies（美国）、美赞臣公司。（美国）、Medifast, Inc.（美国）、Premier Nutrition Corporation（美国）、TOOTSI IMPEX Inc.（加拿大）、US Spice Mills, Inc.（美国）、健康食品制造商协会（英国）、NOW Foods（美国） )、Glanbia PLC（爱尔兰）、Herbalife International of America, Inc.（美国）和 Bionova（印度）等。

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