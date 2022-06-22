大麻食品市场预测（按技术、主要参与者、需求、细分、区域分析）至 2029 年收入预测

发展中的食品和饮料行业以及消费者对纯素食品的偏好上升是推动市场前景看好的重要驱动因素。此外，健康意识的提高和消费者对大麻食品营养益处的了解正在推动市场扩张。由于公众久坐不动的生活方式，各种慢性疾病的发病率正在增加。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年大麻食品市场规模为 52.5 亿美元，到 2029 年将飙升至 115.9 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 10.41%。此外针对市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hemp-based-foods-market&rajaas

全球大麻食品 市场范围

以大麻为基础的食品市场根据产品和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

大麻籽油

大麻蛋白粉

全麻种子

去壳大麻种子

其他

分销渠道

超市商店

便利店

大卖场

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-based-foods-market?rajaas

基于大麻的食品 市场区域分析/见解

如上所述，分析了基于大麻的食品市场，并按国家、产品和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。

大麻食品市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有机食品的高流行和大麻食品消费的增长，北美主导了大麻食品市场。

由于对西方饮食习惯的接受以及对大麻食品无麸质特性的需求不断增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和基于大麻的食品 市场份额分析

以大麻为基础的食品市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对大麻食品市场的关注有关。

在大麻食品市场经营的一些主要参与者是：

Agropro（美国）

Nutiva Inc. （我们）

指南针多元化（美国）

冠层增长公司（加拿大）

Hempco Inc.（加拿大）

加拿大大麻食品有限公司 （加拿大）

艾利辛醇。（我们）

酷麻（加拿大）

Hemp Foods Australia Pty Ltd（澳大利亚）

Liaoning Qiaopai Biotech Co., Ltd. (China)

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (加拿大)

Elixinol Wellness Limited（澳大利亚）

NAVITAS 有机（美国）

Yunnan Hua Fang Industrial Hemp Co. Ltd. (China)

Hemp & Co.（加拿大）

Mettrum Originals（加拿大）

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