到 2029 年，生物信息学市场销售额将达到 343.5 亿美元

据估计，导致生物信息学流行率上升的各种传染病病例激增，将推动全球市场的增长。生物信息学市场在很大程度上受到关键参与者对分子诊断领域技术进步的高度关注以及与其他组织的合作和伙伴关系的影响。由于存在各种增长决定因素，市场正在向前推进，预计在预测期内将出现大幅增长。

2021 年全球生物信息学市场价值 107 亿美元，预计到 2029 年将达到 343.5 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 15.7%。由于伴随诊断和个性化药物的偏好激增，“转录组学”在预测期内占生物信息学市场中最大的应用领域。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球生物信息学市场范围

生物信息学市场根据产品类型、服务、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

测序平台

知识管理工具

生物信息学软件

根据产品类型，生物信息学市场分为测序平台、知识管理工具和生物信息学软件。测序平台又细分为序列分析平台、序列比对平台、序列操作平台、结构分析平台等。知识管理工具细分为通用知识管理工具和专业知识管理工具。

服务

数据分析

测序

数据库集成

其他

在服务的基础上，生物信息学市场细分为数据分析、测序、数据库集成等。

应用

预防医学

分子医学

基因组学

药物开发

转录组学

其他

在应用的基础上，生物信息学市场细分为预防医学、分子医学、基因组学、药物开发、转录组学等。由于伴随诊断和个性化药物的偏好激增，转录组学预计将实现最高增长。

最终用户

医学生物技术

学者

动物生物技术

农业生物技术

环境生物技术

法医生物技术

在最终用户的基础上，生物信息学市场分为医学生物技术、学术、动物生物技术、农业生物技术、环境生物技术和法医生物技术。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bioinformatics-market?rajaas

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