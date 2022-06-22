到 2028 年，医用大麻市场的估值预计将达到近 673.5401 亿美元

医用大麻市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 25.16% 的复合年增长率增长，预计将达到 673.5401 亿美元到 2028 年。增加医疗用途和大麻合法化正在推动医用大麻市场。

大麻 是一种精神活性药物，来源于大麻科大麻植物。几年来，它一直被用作药用，在治疗慢性疼痛、癌症、抑郁症、 糖尿病等各种疾病方面有着广泛的应用。、关节炎、青光眼、癫痫、偏头痛、艾滋病和阿尔茨海默氏症等。

化妆品中大麻使用的增加可以被视为医用大麻市场的推动力。大麻使用的复杂监管结构限制了医用大麻市场。研发活动增加的新产品开发可能为医用大麻市场提供机会。大麻黑市的兴起对医用大麻市场构成挑战。

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全球医用大麻市场范围和市场规模

医用大麻市场根据产品、来源、品种、衍生物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，医用大麻市场分为油、医用大麻胶囊、贴片、全花、地花、电子烟笔、干医用大麻、面霜和保湿霜、面膜和血清、清洁剂等。到 2021 年，由于市场上主要参与者采用了高科技，预计石油部门将主导医用大麻市场。

根据来源，医用大麻市场分为 合成 和天然。由于医疗保健支出的增加，预计 2021 年合成部分将主导医用大麻市场。

根据品种，医用大麻市场分为籼大麻、苜蓿和杂交大麻。到 2021 年，由于大麻的药用增加，预计大麻籼稻部分将主导医用大麻市场。

根据衍生品，医用大麻市场分为 大麻二酚（CBD） 、四氢大麻酚（THC）/delta-8-四氢大麻酚、大麻酚、大麻酚（CBG）等。由于市场对医用大麻产品的需求不断增加，预计 2021 年，大麻二酚（ CBD ）部分将主导医用大麻市场。

根据应用，医用大麻市场分为阿尔茨海默病、食欲不振、癌症、 癫痫 、自闭症、心理健康状况、多发性硬化症、疼痛管理、恶心、肌肉痉挛、关节炎、情绪高涨、抑郁和睡眠障碍，焦虑等。由于研发活动的增加，预计 2021 年，阿尔茨海默病部分将主导医用大麻市场。

根据给药途径，医用大麻市场分为口服溶液和胶囊、 吸烟 、蒸发器、局部用药等。由于慢性病患病率上升，预计 2021 年口服溶液和胶囊部分将主导医用大麻市场。

根据最终用户，医用大麻市场分为制药行业、研发中心、家庭护理机构、医院和康复中心等。2021年，由于老年人口增加和慢性病流行，预计制药行业将主导医用大麻市场。

根据分销渠道，医用大麻市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，由于对医疗和临床用途的大麻需求不断增加，预计 B2B 细分市场将主导医用大麻市场。

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医用大麻市场国家层面分析

如上所述，对医用大麻市场进行了分析，并按国家、产品、来源、品种、衍生物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。

全球医用大麻市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、荷兰、瑞士、比利时、土耳其和欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、中东和非洲其他地区。

由于该国大麻的高度合法化，美国在北美医用大麻市场上占据主导地位。由于该国大麻的高度合法化，德国在欧洲医用大麻市场上占据主导地位。由于该地区市场参与者的强大存在，澳大利亚在亚太医用大麻市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和医用大麻市场份额分析

医用大麻市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的医用大麻市场相关。

在全球医用大麻市场报告中运营的主要参与者是 Tilray、 Elixinol Global Limited、Medical Marijuana, Inc.、Extractas、Peace Naturals Project Inc.、BOL Pharma、PharmaHemp、Kiehl’s（欧莱雅的子公司）、佛蒙特州 Hemp Health , Discover Health LLC, ENDOCA, Pacific root, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc., Harmony, Pure Ratios, MARY’s Nutritions, Bioactive Solutions, Inc., Upstate Elevator Supply Co., FOLIUM BIOSCIENCES, EcoGen Biosciences, Althea Company Pty Ltd（Althea Group Holdings Limited 的子公司）、Apothecana、Zenabis Global Ltd、Cresco Labs、IDT Australia、MEDIFARM、Greenwich Biosciences, Inc.、MediPharm Labs Inc.、THC Global Group Limited、Seed Cellar、CANNABIS SEEDS USA、Seeds对我来说，HUMBOLDT SEED COMPANY、Crop King Seeds、BARNEY’S FARM 和 Aphria Inc. 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品开发也由全球公司发起，这些公司也在加速医用大麻市场的增长。

例如，

2021 年 2 月，MediPharm Labs Inc. 获得了大麻药物许可证。这被认为是一个里程碑，因为 MediPharm Labs 现在将能够生产和分销以大麻为成分的药品。这将有助于推动未来几年的市场增长。

公司推出的这种新产品增加了其在市场上的蛋白质估计产品组合。市场参与者的合作、合资企业和其他策略正在增强公司在医用大麻市场中的市场，这也为组织改进其产品提供了好处医用大麻市场。

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