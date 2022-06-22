到 2029 年美国迷幻药市场趋势、驱动因素和增长预测——Avadel、Celon Pharma SA、强生私人有限公司、Hikma Pharmaceuticals PLC、Amneal Pharmaceuticals LLC

近年来， 预计迷幻药市场 在预测期内将迅速增长。人们越来越意识到世界各地的心理健康问题。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2021 年发表的一项研究，心理健康疾病影响着全球 13% 的人口。根据该报告，每五年就有一个人因 心理健康 问题而致残。人们因病情严重而寻求治疗。此外，一些团体发起了公众意识运动，以促进使用迷幻药物治疗精神疾病。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年迷幻药市场价值 28.3472 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.1868 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 16.8%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-psychedelic-drugs-market&rajaas

美国迷幻药市场范围

迷幻药物市场根据来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

资源

合成的

自然

类型

病原体

解离词

其他

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

赛洛西宾

其他

应用

嗜睡症

难治性抑郁症

严重抑郁症

鸦片成瘾

创伤后应激障碍

其他

行政路线

口服

吸入

可注射的

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-psychedelic-drugs-market?rajaas

竞争格局和美国迷幻药市场份额分析

迷幻药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、北美业务、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司对迷幻药市场的关注有关。

在美国迷幻药市场经营的一些主要参与者是：

阿瓦德尔（爱尔兰）

Celon Pharma SA（波兰）

强生私人有限公司（美国）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

Amneal 制药有限责任公司。（我们）

NeuroRx, Inc.（美国）

Jazz Pharmaceuticals, Inc.（爱尔兰）

指南针（英国）

Develco Pharma Schweiz AG（瑞士）

道格拉斯制药有限公司（新西兰）

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-psychedelic-drugs-market&rajaas浏览完整的目录

相关报道：

https://www.einpresswire.com/article/574277868/probiotics-market-size-share-trends-business-challenges-opportunities-industry-trends-key-players-and-revenue

https://www.einnews.com/pr_news/574565434/psychedelic-drugs-market-by-source-type-drugs-application-size-share-trends-growth-regional-overview-forecast

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by- 2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share

关于数据桥市场研究

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com