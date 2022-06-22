下一代测序 (NGS) 市场全球研究深入分析、应用、到 2029 年的预测

全球下一代测序（NGS）市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 17.1% 的复合年增长率增长，并且是预计到 2029 年将达到 293.0713 亿美元。主要参与者提供的广泛产品组合以及 NGS 在药物开发中的使用预计将成为下一代测序 (NGS) 市场增长的驱动力。

推动全球下一代测序 (NGS) 市场增长的主要因素是在药物开发中使用下一代测序以及主要参与者提供的广泛产品组合，而阻碍下一代测序 (NGS) 市场增长的因素包括高成本下一代测序产品和产品召回。

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下一代测序 (NGS) 市场范围和市场规模

下一代测序 (NGS) 市场根据产品、应用和最终用户进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，全球下一代测序 (NGS) 市场分为仪器、耗材和服务。到 2022 年，仪器部分预计将主导全球下一代测序 (NGS) 市场，因为仪器是下一代测序程序的主要组成部分。

根据应用，全球下一代测序（NGS）市场细分为诊断、 药物发现 、 生物标志物 发现、精准医学、农业和动物研究。到 2022 年，由于临床实验室越来越多地将 NGS 用于常规诊断，因为它有可能提供精确的测试结果并提供出色的治疗方案，因此预计诊断领域将主导全球下一代测序 (NGS) 市场。

根据最终用户，全球下一代测序 (NGS) 市场细分为医院和诊所、研究中心和学术和政府机构、制药和生物技术公司。到 2022 年，研究中心和学术和政府机构预计将主导全球下一代测序 (NGS) 市场，因为与 慢性病 和个性化医疗的下一代测序相关的研究主要由这些机构进行，这将推动该细分市场的增长。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-next-generation-sequencing-ngs-market?rajaas

下一代测序 (NGS) 市场国家级分析

如上所述，分析了下一代测序 (NGS) 市场，并由产品、应用程序和最终用户提供市场规模信息。

下一代测序 (NGS) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、英国、德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、瑞士、俄罗斯、土耳其、奥地利、爱尔兰和欧洲其他地区、中国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和亚太其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及和中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷和其他地区南美洲的。

由于存在大量向各种研究实验室和其他机构提供仪器的制造商，预计美国的仪器部门将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高的增长率增长。由于该国拥有高科技实验室设施和采用最新技术，预计德国的仪器部门将增长。由于其拥有大量基因组中心和在中国提供产品的本地参与者，因此预计中国的仪器部门将增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和下一代测序 (NGS) 市场份额分析

下一代测序 (NGS) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的下一代测序（NGS）市场有关。

从事下一代测序 (NGS) 的一些主要公司包括 Agilent Technologies, Inc.、ThermoFisher Scientific, Inc.、QIAGEN、Illumina, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Roche Sequencing F. Hoffman La Roche), BGI (BGI Group 的子公司), Oxford Nanopore Technologies plc, MACROGEN CO., LTD., DNASTAR, Geneious, Partek, Incorporated, PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., bioMérieux SA, Pacific Biosciences of California, Inc.、GENEWIZ、10x Genomics、New England Biolabs、Hamilton Company 等国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多合同和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也在加速下一代测序 (NGS) 市场。

例如，

2020 年 3 月，安捷伦科技公司推出了三款新的微阵列芯片，以满足细胞遗传学实验室产前和产后研究的需求。公司推出的这些新产品增加了其NGS产品组合，从而导致未来对其产品的需求增加。

2020 年 2 月，Twist Bioscience 推出了名为 Twist 靶向甲基化测序解决方案的新 NGS 解决方案，该解决方案有助于研究癌症、表观遗传学和无创产前检测等广泛研究领域的甲基化模式变化。该公司推出的这一新产品增加了其在市场上的信誉。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略正在扩大公司在下一代测序 (NGS) 市场的足迹，这也为组织的利润增长提供了好处。

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