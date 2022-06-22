迷幻药物市场全球市场分析和预测到 2031 年

迷幻药涉及多种类型的化学物质，包括麦角酸二乙胺（LSD）和从植物中提取的化学物质。这些药物具有改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平的能力，并且据报道还可以促进精神体验。

全球迷幻药市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 13.3% 的复合年增长率增长，预计将达到 6,401.95 美元从 2021 年的 23.8672 亿美元到 2029 年的百万美元。

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全球迷幻药市场范围

全球迷幻药物市场细分为来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以做出战略决策以识别核心市场应用。

资源

合成的

自然

在来源的基础上，全球迷幻药物市场分为合成和天然。

类型

病原体

解离词

其他

根据类型，全球迷幻药物市场分为移情剂、解离剂等。

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

赛洛西宾

其他

在药物的基础上，全球迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。

应用

嗜睡症 ，

难治性抑郁症

严重抑郁症

鸦片成瘾

创伤后应激障碍

其他

根据应用，全球迷幻药物市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等。

行政路线

口服

吸入

可注射的

根据给药途径，全球迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

根据最终用户，全球迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-psychedelic-drugs-market?rajaas

迷幻药物市场区域分析/见解

分析迷幻药物市场，并按国家、来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势，如上所述。

北美在市场份额和市场收入方面主导着迷幻药市场，并将在预测期内继续繁荣其主导地位。这是由于该地区精神障碍的高发率和快速的研究发展正在推动市场

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场法规变化。数据点，例如新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税，是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

竞争格局和 迷幻药市场份额分析

迷幻药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度，以及应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司对迷幻药市场的关注有关。

迷幻药物市场的主要参与者包括 Jazz Pharmaceuticals, Inc.、Janssen Global Services, LLC（强生服务公司的子公司）、Hikma Pharmaceuticals PLC、COMPASS、Verrian、辉瑞公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Avadel、Celon Pharma SA.、Cybin Corp.、GH Research、Entheon Biomedical Corp.、PharmaTher Holdings Ltd.、NRx Pharmaceuticals, Inc.、usonainstitute.org 等。

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