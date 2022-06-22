医疗保健市场中的人工智能全球主要参与者、市场动态、未来需求分析和到 2029 年的预测

人工智能正越来越多地被广泛的垂直行业使用。人工智能彻底改变了医疗保健行业并提高了医疗保健设施的质量。人工智能减少了对人类的依赖，从而减少了人为错误的数量。即使在偏远地区，医疗保健领域的人工智能也在促进先进和现代的治疗。

Data Bridge Market Research 分析，医疗保健市场的人工智能预计在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 51.37%。这表明 2021 年的市场价值为 63.5 亿美元，到 2029 年将飙升至 1752.2 亿美元。由于产品推出的增加，“患者”在医疗保健市场的人工智能终端用户领域占据主导地位，更大的患者库、高资源可用性、高速互联网的高渗透率和医疗保健技术的进步。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market&rajaas

医疗保健市场范围内的全球人工智能

医疗保健市场中的人工智能根据产品、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

提供

硬件

软件

服务

基于产品，医疗保健市场的人工智能分为硬件、软件和服务。硬件进一步细分为处理器、内存和网络。处理器进一步细分为内存处理单元、图形处理单元、现场可编程门阵列和ASIC。软件进一步细分为人工智能解决方案和人工智能平台。人工智能解决方案进一步细分为本地和云。人工智能平台进一步细分为机器学习框架和应用程序接口（API）。服务进一步细分为部署和集成以及支持和维护。

技术

机器学习

自然语言处理

上下文感知计算

计算机视觉

在技​​术的基础上，医疗保健市场的人工智能细分为 机器学习、自然语言处理、上下文感知计算和计算机视觉。机器学习进一步细分为深度学习、监督学习、强化学习、无监督学习等。

应用

机器人辅助手术

虚拟助理

行政工作流程助理

联网机器

诊断

临床试验

欺诈识别

网络安全

减少剂量错误

在应用的基础上，医疗保健市场的人工智能细分为机器人辅助手术、虚拟助手、行政工作流程助手、联网机器、诊断、临床试验、欺诈检测、 网络安全 和减少剂量错误。

最终用户

患者

制药和生物技术公司

医疗保健支付者

其他

医疗保健市场中人工智能的最终用户细分为患者、制药和生物技术公司、医疗保健支付者等。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-in-healthcare-market?rajaas

医疗保健市场区域分析/洞察中的人工智能

如上所述，分析了医疗保健市场中的人工智能，并按国家、产品、技术、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

人工智能在医疗保健市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在医疗保健市场中占据主导地位，因为医疗保健设施基础强大、关键参与者对先进设备增长的投资不断增加、微创手术的高采用率、报销的可用性、老年人口不断增加、医疗保健支出高再加上 Covid-19 大流行的爆发和该地区研究活动数量的增加。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区不断增长的研究活动、不断增长的老年人口基数和不断增长的需求为该地区提供优质医疗服务。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗保健市场份额分析中的竞争格局和人工智能

医疗保健市场竞争格局中的人工智能提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司在医疗保健市场中与人工智能相关的重点有关。

在医疗保健市场的人工智能中运营的一些主要参与者包括 NVIDIA Corporation（美国）、Intel Corporation（美国）、IBM（美国）、Google LLC（美国）、Microsoft（美国）、General Vision Inc.（美国）、 Johnson & Johnson Services, Inc.（美国）、Siemens Healthcare GmbH（德国）、Medtronic（爱尔兰）、CloudMedx Inc.（美国）、Agfa-Gevaert Group（比利时）、Oncora Medical（美国）、Imagia Cyber​​netics Inc.（加拿大） )、Micron Technology, Inc.（美国）、DeepMind Technologies Limited（英国）、Welcome AI（美国）、Koninklijke Philips NV（荷兰）、GENERAL ELECTRIC COMPANY（美国）、Precision Health AI（美国）和 Cloud Pharmaceuticals, Inc .,（美国）等等。

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-healthcare-market&rajaas浏览完整的目录

相关报道：

https://www.einpresswire.com/article/574277868/probiotics-market-size-share-trends-business-challenges-opportunities-industry-trends-key-players-and-revenue

https://www.einnews.com/pr_news/574565434/psychedelic-drugs-market-by-source-type-drugs-application-size-share-trends-growth-regional-overview-forecast

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by- 2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share

关于数据桥市场研究

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com