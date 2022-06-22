2028 年微藻市场趋势、研究、分析和回顾预测

微藻市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 6.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 619.8847 亿美元到 2028 年。消费者对微藻产品的健康益处的认识提高以及对植物衍生蛋白的高需求是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

微藻 是微观藻类，也称为单细胞藻类。它们既可以独立生活，也可以群居。这些是居住在淡水或咸水中的光合微生物。根据它们的种类，它们的大小和形状可以变化，其大小范围从微米到数百微米。微藻的主要功能是将阳光、二氧化碳和水转化为藻类生物质。

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全球微藻市场范围和市场规模

微藻市场根据产品类型、微藻菌株、类别、形式、等级以及应用和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品类型，微藻市场分为杜氏盐藻、螺旋藻、小球藻等。预计到 2021 年，螺旋藻细分市场将主导市场，因为它是种植最广泛的微藻，因为它具有多种健康益处，包括抗炎、抗氧化和大脑保护功能等。

根据微藻菌株，微藻市场细分为雨生红球藻、三角褐指藻、紫球藻、微球藻等。到 2021 年，雨生红球藻预计将主导市场，因为这种微藻分泌 虾青素 作为保护层，具有高抗氧化特性，在其他类型的疾病治疗中具有很高的癌症潜力。

根据类别，微藻市场分为有机和 无机 。到 2021 年，预计有机部分将主导市场，因为微藻很容易获得有机营养素，据报道，大多数人更喜欢在有机来源上生长的微藻衍生产品。

在形式的基础上，微藻市场分为粉末/干燥和液体。2021 年，粉剂/干剂部分有望主导市场，因为这种形式可以很容易地改制成片剂。胶囊等，易于运输。

在等级的基础上，微藻市场分为 食品级 、饲料级、燃料级、化妆品级等。到 2021 年，由于消费者对微藻产品的健康益处以及基于微藻的食品和饮料的可用性的认识不断提高，预计食品级细分市场将主导微藻市场。

根据应用，微藻市场细分为 食品和饮料 、 膳食补充剂、 药品、化妆品和个人护理、生物燃料、墨水、动物饲料等。到 2021 年，由于传染病持续上升，对植物性膳食补充剂的需求增加，预计膳食补充剂细分市场将占据主导地位。

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微藻市场国家层面分析

对微藻市场进行分析，并按上述国家、产品类型、微藻菌株、类别、形式、等级以及应用和分销渠道提供市场规模信息。

微藻市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、比利时、欧洲其他地区、日本、中国、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、沙特阿拉伯、南非、阿联酋、科威特、中东其他地区和非洲。

预计北美地区的有机部门将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长，因为有机种植对生产既环保又经济。中国正在引领亚太市场的增长，由于政府采取措施提高人们对环保产品的认识，有机市场在该国占据主导地位。由于对藻类产品的需求不断增加，英国的有机产品在欧洲市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和微藻市场份额分析

微藻市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注微藻市场相关。

从事微藻交易的主要公司有 Cellana Inc.、DSM、BIOPROCESS ALGAE, LLC.、Corbion、Algarithm、Cyanotech Corporation、Henry Lamotte Oils GmbH、Algaecytes、Australian Spirulina、Algatech LTD、Lyxia、BASF SE、Corbion、EID – Parry (India) Limited、Kuehnle AgroSystems Inc.、ALGISYS LLC、euglena Co., Ltd.、Heliae Development, LLC、AlgaEnergy、ALGENOL、AstaReal AB 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品的发布和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也在加速微藻市场的发展。

例如，

2020年10月，Cyanotech Corporation推出了微藻衍生产品BioAstin。该产品已被证明可有效治疗心血管疾病、皮肤病和关节健康等。推出的产品提升了公司的产品组合，并使其获得更多收入。

2019 年 1 月，Algarithm 获得了 Omega-3 DHA 藻油的非转基因认证。该认证证明公司正在尝试最佳转基因实践并执行严格的标准以保持产品质量。该认证提升了公司在微藻市场的公信力。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略正在增强公司在微藻市场的市场，这也为组织改善微藻产品提供了好处。

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