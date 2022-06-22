人工智能在医学影像市场全球市场技术、应用、产品分析和预测到 2028 年

医学影像市场中的人工智能预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场估计价值达到 15.7933 亿美元，并以 4.11% 的复合年增长率增长 -提到的预测期。诊断程序数量的增加推动了医学成像市场的人工智能。

医学成像可以描述为涉及创建视觉辅助工具和人体图像表示的诊断过程，并涉及监测人体器官的性能和功能。随着人工智能 (AI) 在医疗保健和医学成像中的整合，诊断和整个过程的执行方式发生了变化。人工智能协助外科医生执行图像捕获过程以及如何诊断这些图像以得出结论并针对每个人和患者进行个性化治疗。人工智能主要包括两种类型，机器人和机器学习。机器学习涉及算法在计算机系统中的识别和应用，以呈现图像。然而，

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医学影像中的人工智能市场范围和市场规模

医学影像市场中的人工智能根据技术、产品、部署类型、应用、临床应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在技​​术的基础上，医学影像市场的人工智能细分为深度学习、 计算机视觉 、NLP等。

基于产品，医学影像市场中的人工智能分为硬件、软件和服务。

根据部署类型，医学影像市场中的人工智能分为本地和云。

根据应用，医学影像市场中的人工智能细分为 X 射线、CT、MRI、超声和 分子成像 。

基于临床应用，医学影像市场的人工智能细分为乳腺、肺、神经、心血管、肝脏、前列腺、结肠、肌肉骨骼等。

医学影像市场中的人工智能也根据最终用户的角色细分为医院、诊所、研究实验室等。

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医学影像市场国家层面分析中的人工智能

分析了医学成像市场中的人工智能，并按国家、技术、产品、部署类型、应用程序、临床应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

人工智能在医学成像市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区技术先进的医疗基础设施和可支配收入高，北美和欧洲在医学影像市场的人工智能中占据主导地位。由于中国、印度尼西亚和印度等国家快速发展的医疗基础设施，亚太地区是医学影像市场人工智能增长的预期区域。

医学成像市场报告中人工智能的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医学影像市场份额分析中的竞争格局和人工智能

医学影像市场竞争格局中的人工智能提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司在医学影像市场的人工智能相关重点有关。

人工智能在医学成像市场报告中涵盖的主要参与者是 BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc、IDx Technologies Inc. ., K Health, Prognos, Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC. 和 Your.MD Ltd. UK 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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