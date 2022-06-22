健身应用市场 – 到 2028 年的全球销售、价格、收入、毛利率和市场份额预测

全球健身应用市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 25.6% 的复合年增长率增长，预计将达到 27,646.95 美元到 2028 年将达到 100 万。全球健身应用程序市场正在大幅增长，原因是人们越来越倾向于健身和减轻体重，以及包括糖尿病在内的慢性病患病率增加。使用智能手表和手环的日益普及也推动了市场增长。

健身应用程序被定义为可以下载到智能设备上的应用程序，包括笔记本电脑、手机和平板电脑等。它可以在两个不同的平台上使用，包括 android 和 iPhone 操作系统 (iOS)。根据在线公共卫生资源 (Health Works Collective) 的数据，平板电脑和移动设备上有超过 97,000 款健身和健康应用程序可用。此外，大约 52% 的智能手机用户通过他们的设备获取健康相关信息，大约 15% 的用户年龄在 18-29 岁之间，他们安装了健康应用程序。有几种类型的健身应用程序可用，包括护理管理应用程序、生命体征监测应用程序、健康和保健应用程序、女性健康应用程序、药物管理应用程序、咨询应用程序等。

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全球健身应用市场范围和市场规模

全球健身应用市场根据产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买方式、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。

在产品的基础上，全球健身应用市场细分为护理管理应用、生命体征监测应用、健康和保健应用、女性健康应用、药物管理应用、咨询应用等。到 2021 年，健康和保健应用程序预计将主导市场，因为忙碌的生活方式和 COVID-19 的出现导致人们更加关心自己的健康，这将推动该细分市场的增长。

根据类型，全球健身应用市场分为连接应用和内置设备。到 2021 年，由于人口老龄化的增加、生活方式的改变和健康问题的增加，预计连接应用程序将主导市场。

根据应用，全球健身应用市场细分为训练、追踪、健身游戏等。到 2021 年，跟踪部分预计将主导市场，因为定期提醒可以提高动力水平，并且使用健身跟踪器，人们可以每天跟踪其身体活动。

根据治疗领域，全球健身应用市场细分为心血管、皮肤科和皮肤癌、眼科、糖尿病、呼吸、听力、睡眠障碍、营养等。到 2021 年，由于人们对健康饮食的认识以及正确营养消费的重要性的提高，预计营养将主导市场。

在操作系统的基础上，全球健身应用市场细分为 iOS、android 和 windows。到 2021 年，由于与其他技术相比，IOS 用户的增加，预计 IOS 细分市场将占据市场主导地位，因为苹果手机非常先进，并且具有独特的内置设施，可帮助健身应用程序为其用户提供更多功能。

根据购买方式，全球健身应用市场分为订阅型和非订阅型。2021 年，基于订阅的细分市场预计将主导市场，因为它提供定制计划、锻炼程序、饮食图表等。这些优势正在增加基于订阅的细分市场的增长潜力。

在最终用户的基础上，全球健身应用市场分为供应商、家庭医疗保健等。到 2021 年，由于全球医疗中心数量的增加，预计供应商部门将主导市场。

在分销渠道的基础上，全球健身应用市场细分为第三方分销商和直接招标。2021年，由于对销售的整体控制，第三方分销商预计将主导全球健身应用市场。

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健身应用市场国家层面分析

分析健身应用市场，并提供有关产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买方式、最终用户和分销渠道的市场规模信息。

健身应用市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、比利时、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、荷兰、瑞士、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列以及中东和非洲其他地区。

由于智能手机和互联网的普及率不断提高，预计亚太地区的健康和保健应用程序细分市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长，预计该地区的市场将获得丰厚的增长。中国是亚太市场和健康与保健领域增长领先的国家，因为增加产品开发和提高人们的意识正在推动市场增长。在北美，由于高技术渗透率和对人口健康的日益关注，美国是主导国家。在欧洲，德国是主导国家，因为慢性病和老年人口的增加将推动市场增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和健身应用市场份额分析

健身应用市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司专注于健身应用市场相关。

在 Global Fitness 应用程序中运营的主要公司有 AllTrails, LLC、FITNESS22 LTD、FITNOTES、Google、Jefit, Inc.、MyFitnessPal, Inc.、Fitbit LLC.、Calm、Strava, Inc、Headspace Inc.、Firsthand Technology Inc.、 komoot、Freeletics GmbH、YAZIO、Lifesum AB、Leap Fitness group、ASICS DIGITAL, INC.、STRONG FITNESS PTE LTD.、AZUMIO、“RUNTASTIC GMBH”等。

许多活动、协议和网络研讨会也是由这些公司在全球范围内发起的，这也在加速健身应用市场的发展。

例如，

2020 年 11 月，Fitbit LLC 升级了其 OS 5.1 软件，并为 Fitbit Sense 和 Fitbit Versa 3 引入了新功能。此次产品升级提供了更多跟踪 SpO2 水平的方法，让用户可以更好地管理自己的健康。此次升级为用户提供了新的创新产品，并帮助公司加强了现有的产品组合

2021 年 9 月，runtastic GmbH 与联合国开发计划署、SPECIES、阿迪达斯 TERREX 和 Timothy Olson 合作推出了第三版 Run Wild。Run-wild 是一个为期十天的数字跑步挑战应用程序，它允许用户跟踪他们的总跑步距离，并将他们的进度与 GPS 跟踪的距离进行比较

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他策略正在增强健身应用市场的公司市场，这也为组织改进健身应用产品提供了好处。

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