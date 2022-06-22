区块链医疗市场报告：规模和增长、动态、竞争格局、SWOT 分析和到 2029 年的预测

在过去几年中，由于采用远程医疗的监管和行为障碍，医疗保健市场的区块链增长正在放缓。然而，在 COVID-19 之后，远程诊断、护理和咨询的重要性再次得到强调，因为许多医疗保健提供者目前正在尝试视频会议和电话，这部分的增长将在未来几年内猛增。此外，由于此类技术的重要性日益增加，预计市场在 COVID 之后将以相同的速度增长。

Data Bridge Market Research 分析，在预测期内，医疗保健市场的区块链预计将以 72.0% 的复合年增长率增长。在预测期内，“药品供应链管理”占医疗保健市场区块链最大的应用领域。

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医疗保健市场范围的全球区块链

医疗保健市场的区块链根据类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

上市

私人的

根据类型，医疗保健市场区块链分为公共和私人。

应用

临床数据交换和互操作性

索赔裁决和计费管理

药品供应链管理

药物发现和临床试验

处方药滥用

其他

根据应用层面，医疗市场区块链细分为临床数据交换和互操作性、索赔裁决和计费管理、药物供应链管理、药物发现和临床试验、处方药滥用等。预计药物供应链管理将在预测期内在应用领域显示出显着增长。

最终用户

制药公司

医疗保健机构

医疗保健支付者

其他

根据最终用户级别，医疗保健市场区块链分为制药公司、医疗保健提供者、医疗保健支付者等。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-blockchain-for-healthcare-market?rajaas

用于医疗保健 市场区域分析/见解的区块链

分析了医疗保健市场的区块链，并按国家、类型、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

医疗保健市场区块链报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在医疗保健市场的区块链中占据主导地位，因为医疗保健数据泄露事件的增加、改善 药品 供应链的严格法规以及不断增加的欺诈性账单将促进该地区市场的增长。

由于医疗保健基础设施的改善、EHR 系统和其他医疗保健 IT 解决方案的日益采用以及对医疗保健行业不同利益相关者之间健康信息交换的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长地区。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗保健市场份额分析的竞争格局和区块链

医疗保健市场竞争格局的区块链提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗保健市场区块链相关。

在医疗保健市场区块链中运营的一些主要参与者包括 IBM、微软、Guardtime.、Gem、Hashed Health、Chronicled、iSolve, LLC、Patientory Inc.、accumulatenetwork、factomprotocol.、Medicalchain SA.、Proof.Works、Blockchain AI Solutions Ltd、Change Healthcare 和 Doc.ai, Inc 等。

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