到 2029 年顶级关键参与者预测的医疗服装市场 SWOT 分析

慢性病患病率的增加导致全球患者数量的增加。另一方面，医院的患者有发生医院获得性感染 (HAI) 的风险。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，在任何特定时刻，不发达国家 10% 的医院和富裕国家大约 7% 的医院都记录了至少一次 HAI 发病率。因此，人们更加重视加强医院基础设施和确保最佳卫生。因此，增加了市场对 医用服装的需求。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年医疗服装市场价值 942.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 1732.4 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 7.9%。按用途细分的一次性细分市场在医用服装市场占有最大份额。口罩、磨砂膏、研究外套、头饰和鞋套都是全球常用的医疗产品。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-clothing-market&rajaas

全球医用服装市场范围

医用服装市场根据产品、用途、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

专业服装

病人服装

专业服装

急救服

包裹和毛巾

其他

在产品的基础上，医疗服装市场细分为专业服装、患者服装、特种服装、急救服装、包裹和毛巾等。

用法

可重复使用的

一次性的

根据用途，医用服装市场分为可重复使用和一次性使用。

最终用户

医院

专科诊所

门诊中心

家庭护理设置

研究和临床实验室

其他

根据最终用户，医用服装市场分为 医院、专科诊所、门诊中心、家庭护理机构、研究和临床实验室等。

分销渠道

直接招标

零售销售

第三方经销商

其他

根据分销渠道，医用服装市场细分为直接招标、零售、第三方经销商等。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-clothing-market?rajaas

医用服装市场区域分析/见解

如上所述，对医疗服装市场进行分析，并按国家、产品、用途、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势。

医疗服装市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区手术数量的增加和发展良好的医疗基础设施，北美在医用服装市场上占据主导地位。此外，主要市场参与者的不断增长将推动该地区市场的增长率。由于慢性病患病率上升和该地区老年人口数量不断增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。narios 及其对医疗的影响服装市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局与医用服装市场份额分析

医用服装市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医用服装市场有关。

在医疗服装市场运营的一些主要参与者是：

Cardinal Health, Inc.（美国）

Mölnlycke Health Care AB（瑞典）

3M（美国）

史密斯+侄子（英国）

安思尔有限公司（澳大利亚）

卓越集团公司（美国）

Semperit AG Holding（奥地利）

Henry Schein, Inc.（美国）

纳朗医疗有限公司（印度）

治愈之手（新泽西州）

巴可制服（美国）

切诺基制服（美国）

爱玛客制服和职业服装（美国）

Carhartt, Inc.（美国）

LynkTrac Technologies LLC（美国）

Owens & Minor, Inc.（美国）

威望医疗 (CA)

朗道制服（美国）

Medline Industries, Inc.（美国）

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