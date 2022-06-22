增材制造市场趋势、活跃的关键参与者和到 2029 年的增长预测

据估计，增材制造市场在预测期内将迅速增长。与传统的制造方法（包括注塑成型、CNC 加工和真空铸造）相比，增材制造具有多种优势，例如资源需求更低、生产周期更短、设计灵活以及可显着节省模具成本。经过 25 多年的发展，该市场终于投入生产。在预计期间，各行业价值链中的企业将尝试利用这个快节奏的市场。具有不同有益品质的不同金属，例如钛、钢、镍、铝和钴合金，被用于生产高性能零件，特别是在航空航天工业中。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年增材制造市场价值 152.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 1049.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 27.25%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、 患者 流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球增材制造市场范围

增材制造市场根据材料、材料类型、技术和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

材料

塑料

金属

陶瓷

在材料的基础上，增材制造市场分为塑料、金属和陶瓷。

材料类型

均质材料

异质材料

根据材料类型，增材制造市场分为均质材料和异质材料。

技术

立体光刻

熔融沉积建模

激光烧结

其他技术

在技​​术的基础上，增材制造市场细分为立体光刻、熔融沉积成型、激光烧结等技术。

最终用户

航空航天和国防

汽车

卫生保健

工业的

其他最终用户

在最终用户的基础上，增材制造市场细分为航空航天和国防、 汽车、医疗保健、工业和其他最终用户。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-additive-manufacturing-market?rajaas

增材制造市场区域分析/见解

如上所述，分析了增材制造市场，并按国家、材料、材料类型、技术和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

增材制造市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区的主要关键参与者和高医疗支出，北美在增材制造市场上占据主导地位。此外，对技术先进的医疗设备的日益接受将推动该地区市场的增长率。

由于该地区制造业的增长，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，对具有精确设计的轻质和高强度部件的需求不断增加，将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和增材制造市场份额分析

增材制造市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对增材制造市场的关注有关。

在增材制造市场运营的一些主要参与者 3D Systems, Inc.（美国）、Stratasys（美国）、ExOne（美国）、ENVISIONTEC US LLC（德国）、Materialise（比利时）、MCor Technologies Ltd.（爱尔兰）、 Biomedical Modeling Inc.（美国）、EOS Systems Inc.（美国）、Integer Holdings Corporation（美国）、Fathom Digital（美国）、Surgival（西班牙）、SLM Solutions（德国）、Xilloc Medical BV（荷兰）、Dentsply Sirona（美国）、Renishaw plc（英国）、Morris Technology（美国）和 Limacorporate Spa（意大利）等。

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