医疗保健供应链管理市场关键参与者、供应、需求、增长、行业、应用、分析和预测到 2027 年

医疗保健供应链管理市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2027 年将达到 37.8 亿美元，在上述预测期内以 8.05% 的复合年增长率增长。人们对供应链管理优势的认识不断提高，这将促进市场的增长。

对基于云的解决方案的需求不断增加 、组织资金的普及、医疗保健提供商提高运营效率的压力越来越大、FDA 越来越多的独特设备识别 (UDI) 计划、制药行业中越来越多 的药品 假冒是导致在 2020-2027 年的预测期内，可能会加速医疗保健供应链管理市场的增长。另一方面，基于移动解决方案的普及以及 人工智能 和分析以及区块链管理的采用将进一步推动各种机会，从而在上述预测期内促进医疗保健供应链管理市场的增长。

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全球医疗保健供应链管理市场范围和市场规模

医疗保健供应链管理市场根据模型、功能、交付方式、组件和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

基于模型，医疗保健供应链管理市场分为按库存生产、按订单生产、持续补货和链组装等。

在功能的基础上，医疗保健供应链管理市场分为预测和计划、库存管理和采购、内部 物流 和运营、仓储和配送、逆向和延伸物流等。

根据交付模式，医疗保健供应链管理市场分为本地、基于 Web 和云。

在组件的基础上，医疗保健供应链管理市场分为软件和硬件。软件已进一步细分为采购管理软件和库存管理软件。采购管理软件进一步细分为供应管理软件、采购软件、资金采购软件、战略采购软件和运输管理软件。库存管理软件进一步细分为订单管理软件、仓库管理软件、寄售管理软件、植入管理软件和组织管理软件。硬件已进一步细分为条码和条码扫描仪、系统、 RFID 标签和阅读器以及其他硬件组件。

医疗保健供应链管理市场也已根据最终用户细分为制药和生物技术公司、物流公司、分销商、医疗保健提供商等。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-supply-chain-management-market?rajaas

医疗保健供应链管理市场国家层面分析

如上所述，分析了医疗保健供应链管理市场，并按国家、模型、功能、交付模式、组件和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

医疗保健供应链管理市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于越来越多的独特设备识别计划以及改进的医疗保健基础设施的普及，北美在医疗保健供应链管理市场中占据主导地位，而亚太地区预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内以最高增长率增长，原因是移动医疗保健解决方案的可用性以及技术进步。

医疗保健供应链管理市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和医疗保健供应链管理市场份额分析

医疗保健供应链管理市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对医疗保健供应链管理市场的关注有关。

医疗保健供应链管理市场报告中涵盖的主要参与者是甲骨文、SAP SE、Infor.、McKesson Corporation、Tecsys Inc.、Global Healthcare Exchange, LLC.、Cardinal Health.、Epicor Software Corporation、LLamasoft Inc.、Manhattan Associates。 、Blue Yonder Group, Inc.、Cerner Corporation.、Jump Technologies, Inc.、Logi-Tag Systems、Picis Clinical Solutions, Inc、Premier、HYBRENT, INC、Arvato Supply Chain Solutions SE 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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