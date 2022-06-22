活性药物成分 (API) 市场全球行业主要参与者、份额、趋势、细分和到 2028 年的预测

活性药物成分 (API) 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 7.1% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 3007.2226 亿美元。各种慢性病患病率的增加和人口老龄化的增加是推动预测期内活性药物成分 (API) 市场需求的主要驱动力。

活性药物成分 (API) 市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和活性药物成分 (API) 市场情景，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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活性药物成分 (API) 市场范围和市场规模

活性药物成分 (API) 市场根据分子、类型、制造商类型、合成、化学合成、药物类型、用途、效力和治疗应用进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在分子的基础上，活性药物成分（API）市场分为小分子和大分子。到 2021 年，由于监管部门批准数量的增加以及新型小分子的高渗透力研发不断增加，预计小分子细分市场将主导活性药物成分 (API) 市场。

根据类型，活性药物成分 (API) 市场分为创新活性药物成分和通用活性药物成分。到 2021 年，由于创新 API 的成本高于通用 API 以及 FDA 对新分子实体的批准不断增加，预计创新活性药物成分部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

根据制造商的类型，活性药物成分 (API) 市场分为专属 API 制造商和商业 API 制造商。到 2021 年，由于主要市场参与者为生产高端制造设施和原材料的易获得性而进行的巨额投资，预计自营 API 制造商将主导活性药物成分 (API) 市场。

在合成的基础上，活性药物成分 (API) 市场细分为合成活性药物成分和生物技术活性药物成分。到 2021 年，合成活性药物成分部分预计将主导活性药物成分 (API) 市场，因为分子合成的协议简单，监管指南不那么严格，而且在未来几年，许多合成分子会失去专利。

在化学合成的基础上，活性药物成分（API）市场细分为 对乙酰氨基酚 、青蒿素、沙格列汀、 氯化钠 、布洛芬氯沙坦钾、依诺肝素钠、卢非酰胺、萘普生、他莫昔芬等。由于 API 的高成本和全球糖尿病病例的增加，预计沙格列汀细分市场将在 2021 年主导活性药物成分 (API) 市场。

根据药物类型，活性药物成分 (API) 市场分为 处方药 和非处方药。到 2021 年，处方药部分将主导活性药物成分 (API) 市场，因为药物成本高，这将增加 API 和 API 的制造成本。

根据用途，活性药物成分 (API) 市场分为临床和 研究 。到 2021 年，由于需要持续供应 API 和原材料的疾病数量不断增加，预计临床部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

在效力的基础上，活性药物成分 (API) 市场被细分为低至中效活性药物成分和强效至高效活性药物成分。到 2021 年，低至中效活性药物成分部分预计将主导活性药物成分 (API) 市场，因为它们的毒性和危害性较小。

在治疗应用的基础上，活性药物成分 (API) 市场细分为心脏病学、中枢神经系统和神经病学、 肿瘤学 、骨科、内分泌学、肺病学、胃肠病学、肾病学、眼科和其他治疗应用。2021 年，由于心脏病发作、栓塞等心脏病的数量不断增加，预计心脏病学领域将主导活性药物成分 (API) 市场。

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全球活性药物成分 (API) 市场国家水平分析

分析全球活性药物成分 (API) 市场，并根据上述国家、分子、类型、制造商类型、合成、化学合成、药物类型、用途、效力和治疗应用提供市场规模信息。

全球活性药物成分 (API) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、奥地利、挪威、匈牙利、立陶宛、爱尔兰、波兰、欧洲其他地区、日本、中国、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、沙特阿拉伯、南非洲、阿联酋、以色列、科威特、埃及以及中东和非洲其他地区。

美国在北美活性药物成分 (API) 市场上占据主导地位，由于医疗支出增加和完善的医疗保健，北美地区的小分子细分市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高增长率增长基础设施。中国正在引领亚太地区活性药物成分 (API) 市场的增长，由于活性药物成分 (API) 的可得性以较低的成本增加，小分子细分市场在该国占据主导地位。由于对活性药物成分的消费需求不断增加，德国的小分子细分市场在欧洲活性药物成分 (API) 市场中占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和活性药物成分 (API) 市场份额分析

活性药物成分 (API) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对全球活性药物成分（API）市场的关注有关。

全球活性药物成分 (API) 市场报告中涵盖的主要公司是 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、辉瑞公司、赛诺菲、葛兰素史克公司、AARTI INDUSTRIES LIMITED、Recipharm AB、Jubilant Pharmova Limited、LUPINE , Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals Limited, AbbVie Inc., AstraZeneca, Alkem Labs, Albemarle Corporation, Saneca Pharmaceuticals, Unichem Laboratories, Neuland Laboratories Ltd., Divi’s Laboratories Limited, HIKAL Ltd., Viatris Inc., Merck KGaA, Novo Nordisk A/ S、Sandoz International GmbH（Novartis AG 的子公司）、Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.、Minakem、BASF SE、Cipla Inc.、CordenPharma International、Piramal Pharma Solutions 等国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品的发布和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也加速了活性药物成分 (API) 市场的发展。

例如，

2019 年 6 月，辉瑞公司收购了 Array BioPharma Inc.，该公司专注于发现、开发和商业化用于治疗多种疾病的多种药物。此次收购使公司能够通过参与公司的管道产品组合来加速研发活动。此次收购帮助该公司扩大了产品组合，并在包括活性药物成分 (API) 治疗市场在内的多个市场中获得了可观的增长。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略正在增强公司在活性药物成分 (API) 市场中的市场，这也为组织改善活性药物成分的供应提供了好处（API）。

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