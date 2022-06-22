乳制品行业非热巴氏杀菌市场规模、份额、增长、分析预测到 2028 年

乳制品行业市场的非热巴氏杀菌预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以约 19.20% 的复合年增长率增长。方便食品行业的增长正在推动非热巴氏杀菌在乳制品行业市场的增长。

非热处理工艺在 食品和饮料 行业中得到广泛应用，因为它可以减少食品的加工时间而不影响其营养价值。非热巴氏杀菌技术通过包括去污和灭菌在内的各种程序及其对微生物细胞的作用具有各种应用，例如食品安全和保存。非热巴氏杀菌也称为冷巴氏杀菌，被用作食品加工技术的替代品，该技术涉及高度可持续和组织良好的过程，将生食转化为适合人类消费的产品。

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乳制品行业的非热巴氏杀菌市场范围和市场规模

乳品工业市场的非热巴氏杀菌根据技术和食品形式进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

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全球乳制品市场国家水平分析中的非热巴氏杀菌

分析了乳制品行业市场中的非热巴氏杀菌，并按上述国家、技术和食品形式提供了市场规模洞察力和趋势。

全球乳制品行业非热巴氏杀菌市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于个人健康意识的提高和生活方式的改变、经济增长、客户偏好和制造商的采用，北美在乳制品行业市场占据主导地位。由于肉类和饮料产品的使用量增加以及采用加工技术来生产不添加防腐剂的清洁和天然产品，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内出现最高增长。

乳制品行业非热巴氏杀菌市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

乳业市场份额分析中的竞争格局和非热巴氏杀菌

乳制品行业市场竞争格局中的非热巴氏杀菌提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的乳制品行业市场非热巴氏杀菌相关。

乳制品行业非热巴氏杀菌市场报告中涵盖的主要参与者是 Alantra、JBT、thyssenkrupp AG、KOBE STEEL, LTD.、Robert Bosch GmbH、CHIC Group、ELEA、Pulsemaster、Nordion (Canada) Inc.、Multivac Sepp Haggenmuller Se & Co. Kg、Stansted Fluid Power Products Ltd、Symbios Technologies、Dukane Corp.、Gray*Star、Universal Pure、American Pasteurization Company、Advanced Microwave Technologies、Hormel Foods Corporation 等国内和全球企业。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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