到 2029 年药物发现市场主要制造商、趋势、需求、份额分析中的人工智能 (AI)

人工智能 (AI) 被描述为使用先进技术执行与人类思维相关的活动的机器。药物发现研究的主要目标是寻找有助于预防或治疗特定疾病的药物。检查、收集和应用数据以解决制药行业具有挑战性的医疗问题的挑战推动了药物发现市场对人工智能 (AI) 的需求。

Data Bridge Market Research 分析，药物发现市场中的人工智能（AI）预计到 2029 年将达到 78.1893 亿美元的价值，预测期内的复合年增长率为 41.0%。人工智能在多种药物发现领域的扩展应用，包括多药理学、化学合成、药物筛选、药物设计和药物再利用，预计将显着推动市场增长。

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药物发现市场范围内的全球人工智能 (AI)

药物发现市场中的人工智能 (AI) 根据产品、技术、药物类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

提供

软件

服务

基于产品，药物发现市场中的人工智能 (AI) 被细分为 软件 和服务。

技术

机器学习

其他技术

在技​​术的基础上，药物发现市场中的人工智能（AI）被细分为 机器学习 和其他技术。机器学习进一步细分为深度学习、监督学习、强化学习、无监督学习等机器学习技术。

药物类型

小分子

大分子

根据药物类型，药物发现市场中的人工智能 (AI) 分为小分子和大分子。

应用

免疫肿瘤学

神经退行性疾病

心血管疾病

代谢疾病

其他应用

在应用的基础上，药物发现市场的人工智能（AI）细分为免疫肿瘤、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病等应用。

最终用户

制药和生物技术公司

合同研究机构

研究中心和学术

政府机构

药物发现市场中的人工智能 (AI) 也已根据最终用户细分为制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?rajaas

药物发现市场中的人工智能 (AI) 区域分析/洞察

分析了药物发现市场中的人工智能 (AI)，并按国家、产品、技术、药物类型、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

药物发现市场报告中的人工智能 (AI) 涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列, 中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在药物发现市场中的人工智能 (AI) 占据主导地位，因为该地区对该地区药物发现和开发的研发和采用人工智能 (AI) 技术的投资不断增加。此外，IBM、谷歌、微软等人工智能 (AI) 技术提供商的强大存在将进一步推动该地区市场的增长率。

由于该地区研发活动的投资水平激增，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

药物发现市场份额分析中的竞争格局和人工智能 (AI)

药物发现市场竞争格局中的人工智能 (AI) 提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司在药物发现市场中与人工智能（AI）相关的重点有关。

在药物发现市场的人工智能 (AI) 中运营的一些主要参与者包括 Exscientia plc、微软、NVIDIA Corporation、IBM、Cyclica、Atomwise, Inc.、DEEP GENOMICS、Cloud Pharmaceuticals, Inc.、Insilico Medicine、BenevolentAI Ltd.。 、Aria Pharmaceuticals, Inc.、NuMedii, Inc.、Envisagenics.、Owkin Inc.、XtalPi Inc.、BERG LLC、Euretos、BioAge Labs, Inc.、Biosymetrics 和 Verge Genomics 等。

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