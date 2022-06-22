家用测试套件市场细分、需求、增长、趋势、机会和到 2028 年的预测

家庭测试套件市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 5.3% 的复合年增长率增长，预计将达到到 2028 年将达到 81.5474 亿美元。提高人们的健康意识正在帮助家庭检测试剂盒市场以显着的速度增长。

家庭测试套件是指帮助人们在家中进行测试并在一分钟内快速给出结果的测试仪器。它还包括健康监测设备，以持续检查和控制糖尿病患者的健康状况。在家测试非常方便，可以在家里舒适地进行，而且价格非常实惠。 自我测试 通常是快速、 即时测试套件的高级版本， 最初是为医疗保健专业人员设计的，可由普通人执行。

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全球家用测试套件市场范围和市场规模

家用测试套件市场根据测试类型、类型、年龄、样本类型、使用和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在测试类型的基础上，家用测试套件市场细分为妊娠测试、HIV 测试套件、糖尿病、 传染病 、葡萄糖测试、排卵预测测试套件、药物滥用测试套件和其他测试类型。2021 年，由于人们对保持健康的意识不断提高，葡萄糖测试部分扩大了家庭测试套件市场。

在类型的基础上，家用测试套件市场分为 盒式 、条式、中流式、测试板、浸卡式和其他形式类型。到 2021 年，卡式盒细分市场将主导整个家庭测试套件市场，因为人们正在以低成本在家中方便地进行自我测试来验证他们的健康状况。

根据年龄，家用检测试剂盒市场分为儿科、成人和 老年人 。2021 年，成人部分拥有最大的家庭测试套件市场份额，因为自测非常方便、经济并且为个人提供隐私。

根据样本类型，家用检测试剂盒市场已细分为尿液、血液、 唾液 和其他样本类型。2021 年，随着检测能力的提高和政府对自检的有利政策推动了该细分市场的增长，尿液细分市场在家庭检测试剂盒市场中占主导地位。

根据使用情况，家用测试套件市场分为 一次性 和可重复使用。2021 年，由于 HIV 的高流行率推动了 HIV 自我检测试剂盒的采用，一次性部分扩大了家庭检测试剂盒市场。

根据分销渠道，家庭检测试剂盒市场分为零售药店、药店、超市/大卖场和在线药店。到 2021 年，由于政府采取了有利的措施来提高人们的认识，零售药店部门在家庭检测试剂盒市场中占有很大份额。

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家用测试套件市场国家水平分析

分析了家用测试套件市场，并按上述国家、测试类型、类型、年龄、样本类型、使用和分销渠道提供了市场规模信息。

家用测试套件市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、英国、法国、瑞士、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、比利时、土耳其、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、南非、阿联酋、沙特阿拉伯、以色列、埃及以及中东和非洲其他地区中东和非洲、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

美国占据了家庭测试套件的最大市场份额，因为制造商在家庭使用的自我测试产品中占有很大的份额，德国占据了最大的市场份额，因为消费者对家庭诊断的需求增加。然而，日本占最大的市场份额提高了人们的健康意识。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和家庭测试套件市场份额分析

家用测试套件市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、品牌分析、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的家庭检测试剂市场相关。

报告中涵盖的主要参与者是 Abbott、ACON Laboratories, Inc.、Rapikit、BTNX INC.、bioLytical Laboratories Inc.、OraSure Technologies, Inc.、BD、Cardinal Health、B. Braun Melsungen AG、Piramal Enterprises Ltd.、PRIMA Lab SA, Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Everlywell, Inc., Nova Biomedical, Eurofins Viracor, Inc., SelfDiagnostics OU, AdvaCare Pharma, AccuBio Tech Co., Ltd, BioSure英国、Atlas Medical UK、TaiDoc Technology Corporation、LifeScan IP Holdings, LLC、Chembio Diagnostics, Inc.、Drägerwerk AG & Co. KGaA、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Biosynex、Sensing Self、PTE。Ltd、Atomo Diagnostics、RUNBIO BIOTECH CO.,LTD、Clearblue（Clear Blue Technologies International Inc 的子公司）、Sterilab Services、Mylan NV（Viatris Inc 的子公司）、

许多产品开发和收购都是由全球公司发起的，这也加速了家庭测试套件市场的增长。

例如，

2020年6月，全球领先的医疗技术公司BD宣布完成对私有公司Straub Medical AG的收购。通过此次收购，公司将增加 Straub Medical AG 的宝贵专业知识和经验，并将扩大其产品组合。

2020 年 5 月，F. Hoffmann-La Roche Ltd 正式完全收购 Stratos Genomics。通过此次收购，该公司还将开发用于诊断的基于 DNA 的测序。这增强了公司的医疗诊断部门，从而为公司带来了更多的收入。

产品发布、收购和其他战略通过增加覆盖率和存在来提高公司的市场份额。它还为组织提供了好处，可以通过公司的产品组合来改善他们为家庭测试套件提供的服务。

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