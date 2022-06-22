2022 年至 2028 年智能城市市场趋势、收入预测和有趣机会的全球人工智能应用

MarketsandResearch.biz 制作的主流市场研究报告的标题，着眼于全球 智能城市的人工智能应用 市场 的经济潜力。它包括市场增长机会、挑战和限制，以及对范围涵盖的所有细分市场的市场规模估计和预测. 该研究还包含国家/地区级别的数据，以帮助确定智能城市的人工智能应用 市场 中哪个国家/地区增长最快和最大。

市场根据应用、类型和位置以及规模和价值分为多个部分。介绍了公司高级管理人员的传记，并逐项考察了他们在全球市场中的角色。此外，该研究包含有关当前和未来市场情况的详细统计数据，可帮助您规划障碍并保持稳定增长。

下载免费样本报告：https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/183842

介绍了几个主要行业参与者，详细介绍了他们的生产优先级、目标市场和关键财务数据。根据民意调查，全球知名的竞争对手有一个确保成功的重要方法：加入和扩展。

基于类型的市场细分：

安全与安保

交通与运输

能源与资源管理

基础设施管理

医疗保健

基于应用的市场细分：

大城市

中小城市

全球市场公司：

亚马逊（Rekognition）

盆景

华为

IBM Corp.

一个问题

Sogeti

超越极限

C3.ai

Corti

这项研究分为许多重要领域，包括

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

亚洲-太平洋地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/183842/global-artificial-intelligence-applications-for-smart-cities-market-2021-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2026

该报告包括市场主要制造商、消费者和分销商的所有相关数据，智能城市的人工智能应用 features 使用 2022 年至 2028 年预测的复合年增长率进行评估，并计算每个地理区域的行业成功、市场份额和增加的费用，其中其他事情。如有必要，该报告将涵盖国际法规、包装要求和关税征收。

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该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketsandresearch.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

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