2022 年全球庭院家具市场趋势技术、商机、主要参与者和到 2028 年的预测

全球庭院家具 市场 研究侧重于对当前市场趋势的全球分析。 MarketQuest.biz 的使命是为客户提供市场的整体视图，并帮助他们制定增长战略。该研究显示了全球庭院家具 市场现在和未来的表现。 2022 年至 2028 年调查期间的区域研究和年度增长估算也包含在单独的章节中。
市场统计数据来自主要和次要数据来源。次要信息来源包括各种公共公司和组织发布的年度报告、财务报告、新闻公告和案例研究。Factiva 和 Pitchbook 等高级数据库也用于获取信息。主要来源包括对在特定地区（包括北美、欧洲和亚太地区）庭院家具 业务拥有 10 多年经验的行业专家的采访。
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产品报价、业务概览、本地业务、业务战略、合并和全球庭院家具市场主要市场参与者的收购、SWOT 分析、最新突破和重要财务信息都包含在本出版物中。
报告中最重要的产品类别如下：
- 塑料庭院家具
- 金属庭院家具
- 木庭院家具
- 树脂庭院家具
报告包含以下应用类型：
- 公共户外家具
- 休闲装饰
- 户外活动
全球市场知名且不断成长的参与者：
- 布朗乔丹
- Agio International
- 烧烤盛宴
- 藤条
- Gloster
- DEDON
- 温斯顿家具
- Tuuci
- 鸸鹋集团
- Fischer Mobel GmbH
- Royal Botania
- Trex Company
- Homecrest Outdoor Living
- KETTAL
- Hartman
- Sitra Holdings (International) Limited
- The Keter Group
- Treasure Garden Incorporated
- Yotrio Corporation
- Llyod/Flanders
- Patio Furniture Industries
- Vixen Hill
- HIGOLD
- Artie
- Linya Group
- COMFORT
- 我的梦想
- 藤条故事
- 藤黄
- 奥马克斯
以下国家被确定为市场研究中最重要的国家：
- 北美（美国、加拿大和墨西哥）
- 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）
- 亚洲-太平洋地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）
- 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）
- 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）
访问完整报告：https://www.marketquest.biz/report/101931/global-patio-furniture-market-2022-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2028
以下是报告的一些重点：
- 它比较和分析区域和国家层面的行业评级。
- 新人策略和建议
- 它比较样式并以易于理解的方式呈现信息。
报告的定制：
该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketquest.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。
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