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2022 年全球建筑信息模型 (BIM) 市场行业战略、趋势、增长、规模、份额、需求和到 2028 年的预测

MarketandResearch.biz 的目标是为客户提供全面的市场视图，并协助他们制定增长战略。 建筑信息模型 (BIM) 根据深入和专业的观察，对 2022-2028 年进行了预测。它关注市场动态，以及令人担忧的主要驱动因素、机会、限制因素和市场状况。 全球建筑信息模型 (BIM)市场研究的目标是弄清楚全球市场目前正在发生什么。

该研究调查了市场，该市场分为五个不同的领域。该研究还着眼于 COVID 在区域和全球范围内对 建筑信息模型 (BIM) 市场的影响。它有一个专门介绍重要制造商服务的部分。

下载免费样本报告：https://www.marketandresearch.biz/sample-request/231430

研究从对该行业的全面概述开始，包括定义和应用。市场根据应用、类型和地理以及数量和价值分为多个部分。该文件是对促成全球 建筑信息模型 (BIM) 市场增长的许多关键因素的综合评估。

研究包括市场细分的记录，例如

  • 建筑师
  • AEC工程办公室
  • 承包商
  • 业主
  • 其他

该研究包括有关细分市场的信息，例如

  • 设计模型的 3D BIM 管理
  • 进度的 4D BIM 管理
  • 成本的 5D BIM 管理

以下公司在全球市场上竞争：

  • Autodesk, Inc（美国）
  • Nemetschek AG（德国）
  • Bentley Systems, Inc（美国）
  • Trimble Navigation Ltd（美国） )
  • Dassault Systemes SA（法国）
  • RIB Software AG（德国）
  • Robert Mcneel & Associates（美国）
  • Cadsoft Corporation （美国）
  • Siemens（德国）
  • AVEVA Group（英国）
  • Aconex（澳大利亚）
  • Beck Technology（美国）
  • Inovaya（美国）
  • Synchro（英国）
  • IES（英国）
  • 宏业科技（中国）
  • Beijing Explorer Software（中国）
  • Lubansoft（中国）
  • Glodon（中国）
  • PKPM（中国）

建筑信息模型 (BIM) 市场已细分为以下地理区域：

  • 北美（美国、加拿大和墨西哥）
  • 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）
  • 亚洲-太平洋地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）
  • 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）
  • 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketandresearch.biz/report/231430/global-building-information-modeling-bim-market-growth-status-and-outlook-2022-2028

以下是市场研究的主要发现：

  • 该报告还包括按产品类型部门获得的市场份额、利润估值和产量增长的统计数据。
  • 确定建筑信息模型 (BIM) 市场的竞争格局
  • 研究中的其他结果将对建筑信息模型 (BIM) 市场的薪酬范围产生影响。

报告的定制：
该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketandresearch.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

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