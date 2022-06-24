2022 年全球建筑信息模型 (BIM) 市场行业战略、趋势、增长、规模、份额、需求和到 2028 年的预测

MarketandResearch.biz 的目标是为客户提供全面的市场视图，并协助他们制定增长战略。 建筑信息模型 (BIM) 根据深入和专业的观察，对 2022-2028 年进行了预测。它关注市场动态，以及令人担忧的主要驱动因素、机会、限制因素和市场状况。 全球建筑信息模型 (BIM)市场研究的目标是弄清楚全球市场目前正在发生什么。
该研究调查了市场，该市场分为五个不同的领域。该研究还着眼于 COVID 在区域和全球范围内对 建筑信息模型 (BIM) 市场的影响。它有一个专门介绍重要制造商服务的部分。
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研究从对该行业的全面概述开始，包括定义和应用。市场根据应用、类型和地理以及数量和价值分为多个部分。该文件是对促成全球 建筑信息模型 (BIM) 市场增长的许多关键因素的综合评估。
研究包括市场细分的记录，例如
- 建筑师
- AEC工程办公室
- 承包商
- 业主
- 其他
该研究包括有关细分市场的信息，例如
- 设计模型的 3D BIM 管理
- 进度的 4D BIM 管理
- 成本的 5D BIM 管理
以下公司在全球市场上竞争：
- Autodesk, Inc（美国）
- Nemetschek AG（德国）
- Bentley Systems, Inc（美国）
- Trimble Navigation Ltd（美国） )
- Dassault Systemes SA（法国）
- RIB Software AG（德国）
- Robert Mcneel & Associates（美国）
- Cadsoft Corporation （美国）
- Siemens（德国）
- AVEVA Group（英国）
- Aconex（澳大利亚）
- Beck Technology（美国）
- Inovaya（美国）
- Synchro（英国）
- IES（英国）
- 宏业科技（中国）
- Beijing Explorer Software（中国）
- Lubansoft（中国）
- Glodon（中国）
- PKPM（中国）
建筑信息模型 (BIM) 市场已细分为以下地理区域：
- 北美（美国、加拿大和墨西哥）
- 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）
- 亚洲-太平洋地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）
- 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）
- 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）
访问完整报告：https://www.marketandresearch.biz/report/231430/global-building-information-modeling-bim-market-growth-status-and-outlook-2022-2028
以下是市场研究的主要发现：
- 该报告还包括按产品类型部门获得的市场份额、利润估值和产量增长的统计数据。
- 确定建筑信息模型 (BIM) 市场的竞争格局
- 研究中的其他结果将对建筑信息模型 (BIM) 市场的薪酬范围产生影响。
报告的定制：
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