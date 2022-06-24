到 2029 年的预测期间重点介绍了心脏瓣膜疾病治疗市场的倾向和发展状况

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

市场分析：全球心脏瓣膜病治疗市场

在 2020-2027 年的预测期内，心脏瓣膜疾病治疗市场预计将以可观的复合年增长率增长。该报告包含 2019 年基准年和 2018 年历史年的数据。市场价值的上涨可归因于老年人口的增加和不健康生活方式的日益普及。

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主要市场参与者：

心脏瓣膜病治疗市场的主要市场参与者是雅培、辉瑞公司、礼来公司、阿斯利康、F. Hoffmann-La Roche Ltd、拜耳公司、美敦力、强生服务公司、勃林格殷格翰国际有限公司、CSL Limited、CryoLife, Inc、Mardil Medical, Inc、NeoChord, Inc、Edwards Lifesciences Corporation、SYNECOR、Foldex, Inc、LivaNova PLC、Novosense AB、Servier 等。

全球心脏瓣膜疾病治疗市场按类型（瓣膜狭窄和瓣膜关闭不全）、治疗（药物和手术）、药物类别（利尿剂、抗心律失常药物、血管扩张剂、ACE 抑制剂、β 受体阻滞剂、抗凝剂等）、给药途径（口服、静脉注射和其他）、分销渠道（医院药房、零售药房、在线药房）、最终用户（医院、家庭护理、专科诊所、其他）、地理（北美、欧洲、南美、亚太地区、中东）和非洲）– 到 2027 年的行业趋势和预测

竞争分析：

心脏瓣膜疾病治疗市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲心脏瓣膜病治疗市场的市场份额。

市场展望：全球心脏瓣膜疾病治疗市场

心脏瓣膜病也称为心脏瓣膜功能障碍的瓣膜性心脏病。它由瓣膜狭窄或瓣膜关闭不全引起。在某些情况下，一个或多个瓣膜无法正常工作，这会导致体内血流中断。症状包括心音异常（杂音）、气短、疲劳、脚踝和足部肿胀、头晕和昏厥。

根据 John Muir Health 的数据，心脏病是美国的首要死因，美国每年有超过 600,000 人死亡，每年有超过 500 万美国人被诊断出心脏瓣膜病。

市场驱动力

侵入性心脏病学的快速发展和心脏手术微创技术的采用推动了市场增长

瓣膜置换术和成人心脏手术（如瓣膜性心脏病治疗）的研发正在加速预测期内的市场增长

发展中经济体医疗基础设施的改善正在促进心脏瓣膜病治疗的市场增长

市场限制

高昂的诊断和手术成本阻碍了市场

严格的政府法规和医疗机构在不久的将来阻碍了市场的增长

缺乏心脏手术专家和医生正在抑制市场增长

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全球心脏瓣膜病治疗市场范围和市场规模：

心脏瓣膜疾病治疗市场根据类型、治疗、药物类别、给药途径、分销渠道和最终用户进行细分。这些特定细分市场的增长将帮助用户分析利基增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

基于治疗，心脏瓣膜疾病治疗市场分为药物和手术

根据类型，心脏瓣膜病治疗市场分为瓣膜狭窄和瓣膜关闭不全

根据药物类别，心脏瓣膜病治疗市场细分为利尿剂、抗心律失常剂、血管扩张剂、ACE抑制剂、β受体阻滞剂、抗凝剂等

根据给药途径，心脏瓣膜病治疗市场分为口服、静脉注射等。

根据分销渠道，心脏瓣膜病治疗市场细分为医院药房、在线药房、零售药房

根据最终用户，心脏瓣膜病治疗市场分为医院、家庭护理、专科诊所等

全球心脏瓣膜病治疗市场国家层面分析

市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、休息欧洲的欧洲，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，越南，亚太地区的其他亚太地区，沙特阿拉伯，阿联酋，南非，以色列，埃及，科威特、中东其他地区和非洲作为中东和非洲的一部分、阿根廷、巴西、秘鲁和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

市场的主要发展

2019 年 3 月，雅培的子公司 Abbott Vascular Inc 获得了美国 FDA 对 MitraClip Clip Delivery System 的扩大批准，这是一种瓣膜修复设备，用于治疗某些患有二尖瓣关闭不全的心力衰竭患者。以前，该装置用于减少二尖瓣异常患者的二尖瓣反流。新适应症的扩大批准将使患有与严重继发性二尖瓣反流相关的心力衰竭症状的患者受益，这些患者对其他疗法的反应不足。

2019年8月，美敦力（Medtronic）获得了 FDA 对 CoreValve Evolut R 和 CoreValve Evolut PRO 设备的扩大批准，用于治疗与心脏直视手术相关的死亡和并发症风险低的患者的几个经导管心脏瓣膜。这些批准扩大了这些设备的临床使用，并扩大了公司在心脏病治疗领域的产品组合。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球心脏瓣膜病治疗市场前景的现状和未来。

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场。

预计在预测期内增长率最快的地区/国家。

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略。

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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