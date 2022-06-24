牙科口内扫描仪市场规模分析，重点关注 2021-2028 年的关键驱动因素、趋势和挑战

Data Bridge Market Research 发布了一份新的商业智能报告，标题为“牙科口腔内扫描仪市场报告——发展趋势、威胁、机会和竞争格局”，旨在涵盖关键参与者和关键业务领域的微观分析。

全球牙科口腔内扫描仪市场研究报告对市场结构进行了广泛的分析，并对市场的各个细分市场和子细分市场进行了预测。该报告考虑了深度描述、竞争情景、主要供应商的广泛产品组合和竞争对手采用的业务战略，以及他们的 SWOT 分析和波特五力分析。本行业报告按地区检查市场，特别是北美、中国、欧洲、东南亚、日本和印度，重点关注全球市场的顶级制造商，了解每个制造商的产量、价格、收入和市场份额。一份高质量的口腔内扫描仪市场报告深入概述了产品规格、技术、产品类型和生产分析，并考虑了收入、成本和毛利率等主要因素。

全球牙科口腔扫描仪市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得大幅增长。Data Bridge Market Research 分析，市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 10.9% 的复合年增长率增长，预计将达到到 2028 年将达到 10.6930 亿美元。对牙科口内扫描仪的需求不断增长和牙周病的增加是预计在预测期内推动市场需求的主要驱动力。

使用完整的 TOC 和图表获取样本 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmrglobal-dental-intraoral-scanners-market

牙科口腔内扫描仪 (IOS) 是用于在牙科中捕获直接数字印模的牙科设备。它的工作原理类似于其他扫描设备，它们将激光源投射到必须观察的牙齿部位。口内扫描仪用于扫描牙弓和准备好的牙齿或种植体扫描体。口内扫描仪克服了使用印模板和托盘的传统扫描仪所面临的许多挑战。

许多行业专家为进行详细的市场分析提供了投入，这些分析被非常谨慎地用于构建最出色的牙科口腔扫描仪市场研究报告。该市场报告还通过考虑收入、成本、毛利率和毛利率等主要因素，对产品规格、技术、应用、产品类型和生产分析进行了深入的概述。一个由研究人员、预测人员、分析师和行业专家组成的团队一直以客户的观点为中心，他们谨慎地编写这份市场报告。在国际牙科口腔扫描仪报告的帮助下，建立了一个强大的组织来做出更好的决策，从而将业务推向成功的新高度。

该报告还将各种参与者分为有抱负的新手和成熟的市场参与者，他们拥有详尽的成功案例和投资判断力，这些参与者在激烈的竞争和快速扩张的竞争孤岛中巩固了自己的立足点。

在牙科口腔内扫描仪市场细分中运营的一些主要参与者是： Dentsply Sirona.、Carestream Dental LLC.、PLANMECA OY、Align Technology, Inc.、Medit Corp.、3Shape A/S.、Acteon Group Ltd.、3DISC、 Owandy Radiology, 广东朗佳医疗器械科技有限公司, Midmark Corporation., 宁波润业医疗器械有限公司。Ltd.、ASAHIROENTGEN IND.CO., LTD、DURR DENTAL SE、Condor、GC EUROPE AG、Apixia Corp.、Shining 3D、Institut Straumann AG、VATECH等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球牙科口腔内扫描仪市场范围和市场规模：

牙科口腔内扫描仪市场根据品牌、模式、技术、应用、类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据品牌，全球牙科口腔扫描仪市场分为 CEREC、iTero、Trios、i500、CS、Virtuo Vivo 等。CEREC 细分市场预计将在 2021 年主导市场，因为其学习曲线短且不需要电源的反对数特性。

根据模式，市场分为独立式、台式、便携式和壁挂式。由于牙周病等慢性牙科疾病的患病率不断上升，以及舒适患者应用的高科技进步，预计台式细分市场将在 2021 年主导市场。

在技​​术的基础上，市场分为光学棒和共焦显微成像。共焦显微成像领域预计将在 2021 年主导市场，因为它具有可用于扫描任何牙齿预备终点线设计的灵活特性。

根据应用，市场分为牙科修复、正畸、牙周、牙髓等。由于人们吃快餐，导致口腔健康不佳，预计牙科修复领域将在 2021 年主导市场。

阅读完整研究的详细索引 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-intraoral-scanners-market

根据类型，市场分为无粉和有粉。由于在本次扫描中跳过了粉末施加过程，因此操作简单且所需时间更短，因此预计无粉末部分将在 2021 年主导市场。

根据最终用户，市场分为牙科医院和诊所、牙科诊断中心、牙科学术和研究机构等。由于牙科疾病患病率的上升和对口腔健康的认识不断提高，预计牙科医院和诊所部门将在 2021 年主导市场。

在分销渠道的基础上，市场分为直接招标和零售。零售部门预计将在 2021 年主导市场，因为它为各种牙科医院和牙科诊断中心提供优质且易于使用的扫描仪。

全球牙科口腔内扫描仪市场洞察：

这份牙科口腔扫描仪市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关全球口腔内扫描仪市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

口腔内扫描仪市场区域分析：

分析了牙科口腔内扫描仪市场，并按品牌、模式、技术、应用、类型、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息，如上所述。

从地理上看，以下地区的消费、收入、市场份额和增长率、历史和预测 (2021-2028) 的详细分析。

牙科口腔内扫描仪市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

竞争格局和牙科口腔内扫描仪市场份额分析：

牙科口腔内扫描仪市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司对口腔内扫描仪市场的关注有关。

研究方法：全球牙科口腔扫描仪市场：

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

目录的一些要点::

第一章：报告概述

第二章：全球市场增长趋势

第三章：口腔内扫描仪市场的价值链

第四章：球员简介

第五章：按地区分列的全球口腔内扫描仪市场分析

第六章：按国家分列的北美牙科口腔扫描仪市场分析

第七章：欧洲口腔内扫描仪市场分析（按国家）

第八章：按国家分列的亚太口腔内扫描仪市场分析

第九章：按国家分列的中东和非洲口腔内扫描仪市场分析

第十章：按国家分列的南美口腔内扫描仪市场分析

第十一章：按类型划分的全球牙科口腔内扫描仪市场细分

第十二章：按应用分列的全球牙科口腔内扫描仪市场细分

……

要查看完整的目录，请单击此处@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmrglobal-dental-intraoral-scanners-market

感谢您阅读本文；您还可以获得北美、西欧或东南亚等个别章节明智的部分或区域明智的报告版本。

浏览 DBMR 的更多报告：

……

关于我们：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

联系我们：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：corporatesales@databridgemarketresearch.com