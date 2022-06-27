全球 NFC 阅读器 IC 市场 2022 年业务展望、SWOT 分析、关键业务战略、行业参与者和 2028 年预测

全球 NFC 读取器 IC 市场 的报告由 MarketsandResearch.biz 发布。在对其进行全面评估后，该报告描述了可用于在区域和全球层面扩展 NFC 读取器 IC 市场的各种策略。该报告是根据买家的商业利益编写的，并描述了对历史数据进行彻底分析后得出的有价值的信息。 2019 年和 2020 年被认为是过去的年份。 2021 年是预测 2022-2028 年NFC 读取器 IC 市场增长的基准年。

市场报告总结了行业中可能出现的各种驱动因素、限制因素、限制、挑战和机遇。此外，该报告还全面整合了个别公司销售、利润和产品开发的微观经济参数与宏观经济参数，如政府法规和市场需求，以在 2022 年至 2028 年的预测期内提供对全球 NFC 读取器 IC 市场市场的整体分析。

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市场被细分为不同的类别，以便为买家提供对NFC 读取器 IC市场的整体了解：

在本次调查中，评估了突出的项目类别：

全NFC

ISO/IEC 15693

ISO/IEC 14443 A型

ISO/IEC 14443 A+B型

探索评估了基本用途：

BFSI

媒体与娱乐

酒店

医疗保健

其他

报告中还讨论了区域和国家层面的NFC 读取器 IC 市场分析。报告中描述的突出区域如下：

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）

南美国（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

报告中还描述了影响NFC 读取器 IC 市场的近期市场发展、产品创新、技术进步、地缘政治变化和其他基本因素。报告中说明了NFC 读取器 IC 市场主要参与者之间的产品发布、合作、合作伙伴关系、合并和收购。这些要素有助于买家了解市场规模、渗透率、主要参与者的影响力以及新进入者的威胁等基本要素。

访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/208048/global-nfc-reader-ics-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026

NFC 读取器 IC 市场的主要参与者如下：

恩智浦半导体

意法半导体

德州仪器

博通

高通

AMS AG

Marvell Technology Group

索尼公司

Mstar Semiconductor

联发科

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